Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak zwróciła się do dyrektorów przedszkoli i szkół i nauczycieli z prośbą, aby we wszystkich tych placówkach w widocznych miejscach pojawił się portret Jana Pawła II. Apel ma związek z reportażem „Franciszkańska 3”, wyemitowanym przez TVN24.

Barbara Nowak / Tytus Żmijewski / PAP

"Zwracam się do Państwa z prośbą, aby we wszystkich przedszkolach, szkołach, placówkach na widocznych miejscach pojawił się portret Jana Pawła II. Niech Jego dobra twarz wita młodych ludzi, pracowników i gości. Bądźmy ludźmi honoru. Budujmy wspólnotę odważnych obrońców Wielkiego Polaka" - napisała Barbara Nowak w apelu do dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów. Treść tekstu jest na stronie internetowej krakowskiego kuratorium oświaty.

Jak oceniła Barbara Nowak, nieprzerwanie trwa atak na system wartości leżących u podstaw cywilizacji chrześcijańskiej. A w ostatnich miesiącach - zdaniem kurator - "prowadzona jest szczególnie podła kampania szkalowania naszego Wielkiego Rodaka - Świętego Jana Pawła II - Człowieka, który swoją moralną siłą, ogromną wiedzą oraz głęboką wiarą zadziwiał podczas swojego pontyfikatu cały świat, a nie tylko wyznawców religii chrześcijańskiej".



Małopolska kurator podkreśliła, że to zdecydowana postawa i działania Jana Pawła II pozwoliły Polsce zrzucić jarzmo totalitarnego ustroju komunistycznego i odzyskać godność również innym uciskanym narodom.



"Preparowane dziś "dowody" przeciwko Janowi Pawłowi II są cynicznym kłamstwem obliczonym na zniszczenie autorytetu Świętego" - napisała małopolska kurator apelując, aby tak jak kiedyś papież upomniał się o naród, walczyć dziś o "przekaz Prawdy Jego Osoby i dzieł". "Stańmy przy Nim tak, jak On stanął przy nas" - podsumowała Barbara Nowak.

Uchwała Sejmu w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II

W czwartek Sejm przyjął przygotowaną przez Prawo i Sprawiedliwość uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę, opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest Wielki Papież Polak - św. Jan Paweł II" - napisano w poselskiej uchwale.

"Próba skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści, odwołuje się do metod, które stawiają autorów poza kręgiem cywilizacyjnym, do którego Polska należy od 1989 r." - stwierdził Sejm.

"Nie pozwolimy zniszczyć wizerunku człowieka, którego cały wolny świat uznaje za filar zwycięstwa nad imperium zła. Papież Jan Paweł II jest symbolem odzyskania przez Polskę niezależności i wyzwolenia z rosyjskiej strefy wpływów, o czym wielokrotnie przypominali w swoich wystąpieniach światowi przywódcy, także prezydent USA Joe Biden podczas ostatniej wizyty w Polsce" - napisali posłowie.

Reportaż "Franciszkańska 3"

Uchwała jest reakcją na opublikowany w stacji TVN24 reportaż Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3" , który ukazał się w cyklu zatytułowanym "Bielmo". W materiale postawiono zarzut, że Karol Wojtyła, zanim jeszcze został papieżem Janem Pawłem II, miał wiedzieć o nadużyciach seksualnych księży i ukrywać je.

Autor reportażu zamieścił w nim wypowiedzi osób, które poświadczyły, że były ofiarami księży pedofili. W materiale wypowiada się również osoba, która twierdzi, że osobiście informowała kardynała Wojtyłę o przestępstwach jednego z duchownych. W filmie upublicznione zostały także materiały komunistycznej Służby Bezpieczeństwa skierowane przeciwko kard. Karolowi Wojtyle i jego poprzednikowi kard. Stefanowi Sapieże