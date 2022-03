“Pomagamy Ukrainie ze smakiem - to wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się już w najbliższą sobotę w Krakowie. Będzie można posłuchać ukraińskiej muzyki i spróbować dań kuchni ukraińskiej. Podczas imprezy zbierane będą datki na wsparcie uchodźców.

Pomagamy Ukrainie ze smakiem - można skosztować potraw i pomóc uchodźcom / Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie /

Na Małym Rynku stanie stół, który ma połączyć Polaków i Ukraińców.

Chcemy się zintegrować. Oprócz wspaniałych potraw kuchni ukraińskiej przygotowanych przez dwie krakowskie uczelnie AGH i Uniwersytet Rolniczy w nasze działania włączyli się także przedsiębiorcy. Będzie przygotowana specjalna kiełbasa lwowska według ukraińskiej receptury. Będą pierogi i barszcz ukraiński, będą także zespoły prezentujące swój dorobek artystyczny - zapowiada wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dla osób, które przyjdą na Mały Rynek Lasy Państwowe przygotowały 2 tysiące sadzonek drzew. Środki zebrane podczas wydarzenia ze sprzedaży produktów i sadzonek zostaną przekazane na wsparcie dla Ukrainy.

Produkty żywnościowe będą dostępne za darmo, pod warunkiem że ktoś wrzuci do puszki ofiarę na to, abyśmy mogli dalej pomagać uchodźcom. Niech każdy przebywający wtedy w Krakowie pomyśli o przyjściu na Mały Rynek niezależnie od tego, jaka będzie pogoda. Czekamy od 14.00 do 19.00 - zachęca Łukasz Kmita.

Częścią wydarzenia będzie prezentacja sprzętu i wyposażenia małopolskich służb.

Organizatorem przedsięwzięcia jest wojewoda małopolski wspólnie z prezydentem Krakowa, a współorganizatorami: Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Rolniczy, Urząd Miasta Krakowa, Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Straż Miejska Miasta Krakowa, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego w Krakowie, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie.