Z dodatkiem czosnku i pieprzem, a może z gorczycą i liściem wiśni? Trwa sezon na kiszenie ogórków. Właśnie teraz te warzywa mają najlepszy smak i aromat, a sprzedawcy najwięcej klientów, którzy kilogramami kupują je, by zrobić przetwory.

/ Shutterstock

O najlepszych sposoby na przetwory rozmawiała z klientami na Starym Kleparzu, jednym z najstarszych targowisk w Krakowie, reporterka RMF FM Agata Nurek.

Najlepsze są te malutkie - przekonywali nas kupujący. Przywiozłam nowy przepis z Podkarpacia: do słoika warto włożyć jeden liść z czarnej porzeczki, jeden liść z wiśni i jeden iść z dębu i to wszystko zalać gorącą wodą - mówiła jedna z klientek. Słyszałam o przesądzie, że lepiej nie nastawiać ogórków do kiszenia podczas burzy i że trzeba je wkładać do słoika białą końcówką do góry, ale nie wiem z czym to jest związane - dodała inna z pań.

Ogórki kiszone, oprócz tego, że są po prostu smaczne, mają też wartości odżywcze i działają jak naturalny probiotyk, wspomagający oczyszczanie organizmu z toksyn oraz wzmacniający układ odpornościowy. Osoby na diecie z pewnością docenią też to, że są one niskokaloryczne.

Sposobów kiszenia ogórków, ale też przesądów i tradycyjni z nimi związanych jest wiele. Jedno jest pewne: sezon w pełni! Sprzedawcy twierdzą, że to ostatnie dwa tygodnie, by kupić najsmaczniejsze ogórki.