Miejsce imprez kulturalnych i integracji mieszkańców połączone z kawiarnią lub cukiernią - tak krakowianie widzą przyszłość okrąglaka w Parku Jordana. Miasto opublikowało właśnie raport z konsultacji społecznych. Wzięły w nich udział 1173 osoby.

Pawilon w Parku Jordana / Shutterstock

Pawilon stojący tuż przy głównym wejściu do parku od strony al. 3 maja po 25 latach wrócił do miasta. Wcześniej dzierżawiło go Towarzystwo Parku im. dr Henryka Jordana. Ze względu na stan techniczny budynek musi przejść generalny remont. Po nim będzie dostosowany m.in. do potrzeb osób niepełnosprawnych. Po przejęciu budynku władze miasta proponowały, by znalazło się tam Muzeum Sportu. Nie wszystkim pomysł się spodobał.

Konsultacje z mieszkańcami trwały od 19 kwietnia do 3 czerwca. Mieszkańcy mogli wypełnić ankietę w wersji papierowej i on-line i wziąć udział w warsztatach partycypacyjnych. W konsultacje najliczniej zaangażowały się osoby w wieku od 26 do 45 lat, które stanowiły ok. 60 proc. wszystkich respondentów.

Na pytanie: jakie funkcje powinien spełniać pawilon "Jordanówka", by przysłużył się wszystkim mieszkańcom aż 850 osób wskazało funkcję kulturalną np. dom kultury, miejsce wystaw i imprez plenerowych, klubokawiarnię. 439 osób uznało, że warto w tym miejscu uwzględnić też funkcję społeczną jako miejsce integracji sąsiedzkiej z przestrzenią na inicjatywy oddolne krakowian. Zaledwie 32 osoby odpowiedziały się za stworzeniem w tym miejscu muzeum.

Ponad 300 uczestników ankiety uznało, że tak jak było przez lata w budynku powinna być kawiarnia lub cukiernia. Na pytanie, w jaki sposób mieszkańcy chcieliby spędzać wolny czas w "Jordanówce" i jej otoczeniu 45 proc. osób odpowiedziało, że chce przyjść tam na kawę, ale ankietowani wskazywali też wydarzenia kulturalne i warsztaty.

Odnosząc się do propozycji mieszkańców prezydent miasta zapewnił, że w pawilonie będzie prowadzona działalność kulturalna, będą m.in. wystawy czasowe i warsztaty. Pawilon ma być też miejscem spotkań zarówno dla seniorów, jak i młodzieży. W obiekcie będzie gastronomia.

Ze względu na zbyt małą przestrzeń odrzucone zostały takie propozycje jak: utworzenie muzeum, kina, księgarni, biblioteki, wypożyczalni sprzętu sportowego czy obserwatorium astronomicznego.

Pawilon "Jordanówka" został wybudowany w 1974 r. na podstawie projektu "Miastoprojektu-Kraków" w miejscu zburzonego drewnianego obiektu o tej samej nazwie. W budynku znajdowały się do tej pory: kawiarnia, pomieszczenia biurowe z zapleczem sanitarnym, sala muzealno-wystawiennicza pamięci Henryka Jordana oraz zaplecze kawiarni.