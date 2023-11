Deszczowa pogoda komplikuje pracę drogowców w Krakowie. Zaplanowane na 22/23 listopada otwarcie Mostu Dębnickiego ma zostać przesunięte na późniejszy termin.

/ Jacek Skóra / RMF24

Od lipca jedna z najważniejszych przepraw w centrum miasta jest w remoncie. Kierowcy mogą tylko z jednego pasa w każdym kierunku ruchu. Zwężenie tuż przed mostem sprawia, że na Alejach Trzech Wieszczów tworzą się korki.

Wygląda na to, że termin otwarcia mostu będzie musiał zostać przesunięty - mówił RMF FM Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Powodem jest deszcz. Intensywne opady, trwające od kilku dni, przeszkadzają w ułożeniu warstwy izolacji pod jezdnią i pod chodnikiem. Te prace muszą zostać wykonane, kiedy jest sucho - wyjaśnił.

Nawet po oddaniu obu jezdni do użytku niemożliwe będzie skręcanie na most z remontowanej ul. Kościuszki. Ponownie uruchomiona zostanie sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przez most Dębnicki.

Jak podał Urząd Miasta zakładany pierwotnie termin zakończenia całości prac uległ kilkudniowemu przesunięciu ze względu na dodatkowy zakres robót: wymianę betonu i odtworzenie zbrojenia wsporników chodnikowych na dojściach do mostu. W czasie prac stwierdzono bardzo zły stan techniczny wsporników zarówno od strony Podgórza, jak i po stronie ulicy Zwierzynieckiej.