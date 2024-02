W podkrakowskich Radziszowie otwarto Ośrodek Rehabilitacji i Diagnostyki Biometrycznej. Pacjenci w każdym wieku mają dostęp do leczenia z zastosowaniem nowoczesnych technologii, m.in. unikalnego laboratorium analizy ruchu czy terapii z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Placówka kosztowała blisko 27 mln zł. Pacjenci mogą z niej korzystać w ramach NFZ.

Centrum wyposażone jest też m.in. w nowoczesny system rehabilitacji. Pozwala on na wykonywanie ćwiczeń kończyn i tułowia z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości (przy użyciu m.in. okularów VR) / Materiały prasowe

Ośrodek Rehabilitacji i Diagnostyki Biometrycznej w Radziszowie jest częścią Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika i Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie. To tutaj została przeniesiona i rozwinięta część ambulatoryjna MCR pozostawiając "na górze" wyłącznie oddziały szpitalne.

Inwestycja kosztowała blisko 27 mln zł i pozwoli w znaczący sposób zwiększyć liczbę pacjentów przyjmowanych m.in. w poradniach rehabilitacyjnej i urazowo-ortopedycznej.

Zdrowie mieszkańców Małopolski to jeden z priorytetów działań realizowanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego. W ciągu ostatnich 5 lat na inwestycje w obszarze ochrony zdrowia przeznaczyliśmy 278 mln zł. Pozwoliło to znacząco podnieść jakość i zwiększyć zakres świadczeń medycznych oferowanych przez nasze jednostki. Otwieramy kolejny ośrodek na miarę XXI wieku. Placówkę wyposażoną w najnowocześniejszą aparaturę medyczną, dysponującą szerokim zapleczem diagnostyczno-terapeutycznym i co najważniejsze niezwykle kompetentnym personelem (...) - podkreśla Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego.

Jest to dla nas przełomowa inwestycja, która w dużym stopniu poszerza działalność szpitala w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych dla dzieci, ale również dla dorosłych w trybie ambulatoryjnym. Przedsięwzięcie to było istotne z punktu widzenia dostosowania systemu opieki zdrowotnej do trendów demograficznych i rosnącego zapotrzebowania na specjalistyczne usługi medyczne - zaznacza Stanisław Stępniewski, Dyrektor Szpitala.

Otwarcie nowoczesnego Ośrodka Rehabilitacji i Diagnostyki Biometrycznej w Radziszowie to ważne wydarzenie dla całego regionu. Zarówno dzieci, jak i dorośli znajdą tutaj wsparcie w postaci najnowszych metod leczenia. Dzięki inwestycji wartej blisko 27 milionów złotych, poszerzamy dostęp do wysokiej jakości usług rehabilitacyjnych, odpowiadając na rosnące potrzeby naszej społeczności. To miejsce innowacyjne, wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę, która przyczynia się do poprawy zdrowia i jakości życia naszych pacjentów. Przekraczamy granice dotychczasowej rehabilitacji, wprowadzając terapie oparte na najnowszych osiągnięciach nauki i technologii, aby skutecznie wspierać naszych podopiecznych w powrocie do zdrowia - mówi Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

"Wkroczyliśmy w erę rehabilitacji przyszłości!"

Na powierzchni ponad 1700 m2 powstała nowoczesna infrastruktura z szerokim zapleczem diagnostycznym i terapeutycznym.

Możemy śmiało powiedzieć, że wkroczyliśmy w erę rehabilitacji przyszłości! - podkreśla Dyrektor Stanisław Stępniewski.

Ośrodek jako jedyny w Małopolsce posiada, z którego pacjenci mogą korzystać w ramach umowy z NFZ. Kamery pozwalają uchwycić ruch we wszystkich płaszczyznach, a specjalne platformy i elektrody mierzą siłę z jaką badany naciska na podłoże oraz stopień aktywizacji jego mięśni. Powtórzenie tego badania odpowie na pytanie, czy terapia przyniosła pożądany efekt.

Dzięki specjalistycznej aparaturze, można stwierdzić, jakie układy mięśniowe, czy kostno-stawowe, wymagają rehabilitacji. W trakcie pracy z fizjoterapeutą dokładnie monitorowane są skutki takiej terapii i w zależności od wyników badań, leczenie może być na bieżąco modyfikowane - wyjaśnia Dyrektor Stępniewski.

Analiza ruchu jest bezwzględnie potrzebna fizjoterapeutom w wyborze kierunku terapii, czy ortopedzie przy podejmowaniu decyzji dotyczących potencjalnych operacji (...) Powtórzona po czasie, odpowie na pytanie, czy podjęta terapia lub działania operacyjne przyniosły pożądane efekty - dodaje fizjoterapeutka Magdalena Gawlikowska z Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie.

Placówka, dzięki różnorodnemu systemowi podwieszeń oraz biofeedbackowi wspiera pacjentów m.in. w usprawnieniu poruszania się. W czasie terapii kończyn górnych i tułowia wykonywane są ćwiczenia z zastosowaniem m.in. wirtualnej rzeczywistości. System terapeutyczny wykorzystuje zalety wielozmysłowego sprzężenia zwrotnego, zapewniając wizualną, akustyczną i dotykową informację zwrotną dotyczącą określonego zadania - zarówno dla pacjenta, jak i terapeuty.

Na wyposażeniu ośrodka znajduje się również bezprzewodowa rękawica odwzorowująca ruchy ręki połączona z oprogramowaniem komputerowym, umożliwiającym pomiary i odczyty ruchomości ręki. System ten wykorzystuje gry terapeutyczne zapewniające przyjemne treningi rehabilitacyjne stymulujące układ nerwowy. Dzięki zdolności mózgu do neuroplastyczności, możliwe jest szybsze przywrócenie zdolności ruchowych ręki.

Kto może skorzystać z oferty ośrodka?

Z Ośrodka Rehabilitacji i Diagnostyki Biometrycznej mogą korzystać zarówno dzieci jak i dorośli m.in. po wypadkach i urazach, operacjach oraz z wadami ogólnorozwojowymi. Fizjoterapia prowadzona będzie również w schorzeniach neurologicznych (np. mózgowe porażenie dziecięce, SM, SMA, FAS), a także chorobach genetycznych (np. Zespół Downa, mukowiscydoza). Usługi będą świadczone w ramach umowy z NFZ.