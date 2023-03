15 km korek przywitał o poranku kierowców na obwodnicy Krakowa. Powodem była awaria urządzenia do kładzenia asfaltu. Firma, która zajmuje się poszerzaniem obwodnicy zamiast o 5, zakończyła prace o 7:30.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na poszerzonym odcinku autostrady A4 w okolicach węzła Kraków Południe doszło w nocy do awarii sprzętu. Z tego względu wykonawca nie mógł zakończyć prac w terminie, czyli do godziny 5. Te prace przedłużyły się do godziny 7:30 - tłumaczył Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA.

Przed godziną 8:00 oba pasy autostrady w kierunku Rzeszowa zostały udostępnione dla kierowców.

W samym Krakowie korki tradycyjnie utworzyły się na al. 29 Listopada, Opolskiej, alejach, Reymonta, Powstańców Śląskich, czy Nowohuckiej.