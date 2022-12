"Praktycznie od początku grudnia, nawet i końcówką listopada, kilkukrotnie składaliśmy zawiadomienie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o uciążliwości zapachowej, która unosi się codziennie na terenie naszej gminy i nie tylko" - powiedział RMF FM burmistrz Trzebini Jarosław Okoczuk. Krakowski WIOŚ wydał w tej sprawie komunikat.

Trzebinia / Shutterstock

Informacje o odorze w rejonie Trzebini, Krzeszowic, Ujazdu i gminy Wielka Wieś otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Problem odoru potwierdził burmistrz Trzebini Jarosław Okoczuk.

"Jestem troszeczkę zniesmaczony"

Praktycznie od początku grudnia, nawet i końcówką listopada, kilkukrotnie składaliśmy zawiadomienie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o uciążliwości zapachowej, która unosi się codziennie na terenie naszej gminy i nie tylko. To jest wyczuwalna substancja, gaz, która niestety jest bardzo uciążliwa - powiedział dziennikarzowi RMF FM Markowi Wiosło burmistrz Trzebini.

Jak dodał, "jestem troszeczkę zniesmaczony, że działania, których oczekuję jako burmistrz, jako mieszkańcy oczekujemy przez WIOŚ, będą miały od razu jakiś wymierny efekt". Niemniej jednak zostało to w oficjalnym komunikacie zamieszczone na stronie WIOŚ, że w zakładzie trwają próby związane z niwelowaniem tych pojawiających się odorów związanych z funkcjonującą oczyszczalnią ścieków - powiedział Jarosław Okoczuk.

Burmistrz miasta zaznaczył, że jest to zakładowa oczyszczalnia ścieków i należy do spółki Orlen Południe.

Mam zapewnienia ze strony WIOŚ, że odbyło się to na zasadzie kontroli, ale nie mam bliższych informacji poza komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej, dlatego wystosowałem pismo do WIOŚ, do urzędu marszałkowskiego, do departamentu ochrony środowiska i zakładu Orlen Południe o zorganizowanie pilnego spotkania tutaj, u mnie, na miejscu, nie w Krakowie - relacjonował burmistrz Trzebini. Dodał, że pismo to to zostało wysłane ePUAP-em 28 grudnia.

Tak dalej być nie może - stwierdził Jarosław Okoczuk.

Komunikat WIOŚ w Krakowie

W związku z interwencjami kierowanymi do WIOŚ w Krakowie, w dniu 8 grudnia 2022 r. rozpoczęto czynności kontrolne podmiotu Orlen Południe S.A - Zakład Trzebinia. Jako prawdopodobną przyczynę zgłaszanych uciążliwości zapachowych należy wskazać niezorganizowaną emisję odorantów ze zbiornika retencyjnego zakładowej oczyszczalni ścieków - czytamy w komunikacie na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Jak podano, "podmiot obecnie kontrolowany prowadzi testy biopreparatów, których zadaniem ma być wyeliminowanie uciążliwych zapachów powstających w czasie retencjonowania ścieków".

Krakowski WIOŚ poinformował, że "w przypadku pozytywnego wyniku prób, podmiot rozpocznie dawkowanie preparatu do zbiornika ze ściekami".

Przewidywany okres zakończenia testów - do połowy stycznia 2023 r. Docelowo podmiot planuje zrealizować zadanie inwestycyjne związane z budową osobnego zamkniętego zbiornika na uciążliwe zapachowo ścieki (zakładany termin realizacji: 2023 - 2024) - czytamy na stronie Inspektoratu.