11 listopada ma zostać przywrócony ruch tramwajowy do Krowodrzy Górki. Zanim to nastąpi, pasażerów czekają utrudnienia. Od środy 2 listopada tramwaje nie będą jeździć do przystanku Bratysławska i tak będzie przez ponad tydzień.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Zmiana ma związek z likwidacją tymczasowej przejazdówki w rejonie przystanku "Bratysławska". To konieczne, żeby tramwaje mogły wrócić w tym miesiącu do pętli w Krowodrzy Górce. Razem z wstrzymaniem ruchu na odcinku Dworzec Towarowy - Bratysławska Zarząd Dróg Miasta Krakowa będzie realizował remont na około 75-metrowym odcinku podwójnego torowiska w rejonie ulicy Pielęgniarek - powiedział RMF 24 rzecznik prasowy ZDMK Jacek Bartlewicz. Po usunięciu "przejazdówki" i remoncie torowiska, ruch tramwajowy zostanie poprowadzony już po nowej infrastrukturze do przebudowanej pętli na os. Krowodrza Górka. Zmiany w kursowaniu linii tramwajowych: 2, 5 i 44 - nadal będą zawieszone 3 i 18 - zostaną zawieszone 17 i 19 - nadal będą kursować po dotychczasowych trasach czasowo zmienionych do pętli "Cmentarz Rakowicki" 20 - nadal będzie kursować po dotychczasowej trasie czasowo zmienionej do pętli "Salwator" 49 - zostanie przywrócona od czwartku, 3 listopada (2 listopada będzie kursować linia specjalna nr 83) 50 - nadal będzie kursować po dotychczasowej trasie skróconej do pętli "Dworzec Towarowy" 70 i 74 - zostaną zlikwidowane 73 - zostanie uruchomiona zastępcza linia tramwajowa na trasie: "Czerwone Maki P+R" - po trasie linii nr 18 - "Dworzec Towarowy" - po trasie linii nr 3 - "Nowy Bieżanów P+R" Zastępcza linia autobusowa: 703 - będzie kursować po dotychczasowej trasie "Krowodrza Górka" - "Dworzec Główny Zachód". W kierunku "Krowodrzy Górki" zamiast tymczasowego przystanku "Bratysławska 75" będzie funkcjonować przystanek "Bratysławska" 03 (na ul. Doktora Twardego, przed skrzyżowaniem z ul. Pielęgniarek). Przystanek początkowy "Krowodrza Górka" zostanie przeniesiony na ul. Krowoderskich Zuchów (słupek 71, po wyjeździe z pętli). Linia będzie kursować co 3 minut w dni powszednie w godzinach szczytu, co 4 minuty poza szczytem, co 6 minut w sobotę oraz co 7,5 minuty w niedzielę. Zmiany w kursowaniu linii autobusowych: 137 - będzie kursować po dotychczasowej trasie czasowo zmienionej "Górka Narodowa Wschód" - "Nowy Kleparz" 138 - w kierunku "Kombinatu" zostanie przywrócona na stałą trasę. W kierunku "Azorów" będzie kursować po kolejnej trasie czasowo zmienionej: "Kombinat" - ... - ul. Opolska, ul. Prądnicka, ul. Bratysławska, ul. Wybickiego, ul. Krowoderskich Zuchów - ... - "Azory" 140 i 154 - trasy pozostaną bez zmian. Przywrócony zostanie przystanek "Bratysławska" 06. Dodatkowo linia nr 140 w dni powszednie będzie kursować według specjalnego rozkładu jazdy - co 20 minut w godzinach szczytu i co 40 minut poza szczytem 168 - będzie kursować po kolejnej trasie czasowo zmienionej "Nowy Kleparz" - ul. Prądnicka, ul. Doktora Twardego, ul. Wybickiego, ul. Krowoderskich Zuchów - ... - "Chełmońskiego Pętla" 194 - trasa pozostanie bez zmian. Przystanek początkowy "Krowodrza Górka" zostanie przeniesiony na stanowisko nr 5 207, 227, 297 - w kierunku miejscowości podkrakowskich będą kursować po dotychczasowej trasie czasowo zmienionej, ul. Opolską, Mackiewicza i Pachońskiego . W kierunku pętli "Krowodrza Górka" będą kursować po kolejnej trasie czasowo zmienionej: "Trojanowice Pętla" / "Górna Wieś Pętla" / "Boleń Pętla" - ... - ul. Glogera, ul. Zielińskiego, ul. Pachońskiego, ul. Wyki, ul. Batalionu "Skała" AK, ul. Krowoderskich Zuchów - "Krowodrza Górka" 217, 247, 267, 287 - w kierunku miejscowości podkrakowskich po stałej trasie. W kierunku pętli "Krowodrza Górka" będą kursować po nowej trasie czasowo zmienionej: "Węgrzce Pętla" / "Bibice Rynek" / "Smardzowice Remiza" / "Zielonki Marszowiec Pętla" - ... - ul. Opolska, ul. Prądnicka, ul. Bratysławska, ul. Wybickiego, ul. Krowoderskich Zuchów - "Krowodrza Górka" 220, 240 i 720 - zostaną przywrócone na stałe trasy w rejonie pętli "Krowodrza Górka" 337 - będzie kursować w obu kierunkach po dotychczasowej trasie czasowo zmienionej. Nocne linie tramwajowe i autobusowe: 69 - nadal będzie zawieszona. Linia nr 669 będzie kursować przez cały tydzień 637 - w kierunku pętli "Górka Narodowa Wschód" będzie kursować po stałej trasie. W kierunku pętli "Krowodrza Górka" będą kursować po dotychczasowej trasie czasowo zmienionej 917 - w kierunku "Górnej Wsi Pętli" będzie kursować po stałej trasie. W kierunku pętli "Krowodrza Górka" będą kursować po dotychczasowej trasie czasowo zmienionej 937 - w obu kierunkach będzie kursować po dotychczasowej trasie czasowo zmienionej. Szczegóły dotyczące tras linii autobusowych i tramwajowych, obsługi i lokalizacji poszczególnych przystanków, a także zasad zachowania ważności biletów są dostępne na stronie internetowej ztp.krakow.pl.