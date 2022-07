Obwarzanek krakowski to kolejny polski produkt regionalny, który doczekał się swojego znaczka pocztowego. "Będzie od teraz w świecie popularyzował wyjątkowość i jednocześnie różnorodność kulinarną polskich regionów. Tak jak do tej pory robią to na znaczkach truskawka kaszubska, jabłko łąckie, ser koryciński, miód kurpiowski, rogal świętomarciński i czosnek galicyjski – mówi wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek.

Znaczek z obwarzankami krakowskimi / Poczta Polska / Materiały prasowe Autorką projektu wprowadzonego dziś do obiegu znaczka z obwarzankiem krakowskim jest Agnieszka Sancewicz. Wydano go w nakładzie 144 000 szt. Wartość pojedynczego znaczka to 8 zł. Znaczek wydano w ramach emitowanej od 2013 r. serii "Polskie produkty regionalne". Znaczki z obwarzankami krakowskimi / Poczta Polska / Materiały prasowe Jak przypomina Poczta Polska, obwarzanek krakowski to wypiek przypominający pierścień, owal, rzadziej przybierający formę regularnego kółka, utworzony ze splotu ciasta z otworem w środku. Każdy ma inny kształt ze względu na ręczne obrabianie i formowanie ciasta. Obwarzanki krakowskie znane są od XIV wieku. Receptury były przekazywane w formie ustnej z pokolenia na pokolenie przez piekarzy z Krakowa i jego okolic.