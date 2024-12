Dodał, że w przyszłym roku oddany zostanie kolejny odcinek obwodnicy S52. Tak, żeby w połowie 2026 domknąć "ring" dookoła Krakowa i żeby Kraków był drugim miastem po Łodzi w Polsce z pełnym "ringiem" - wskazał.

Szef resortu infrastruktury zapewnił ponadto, że budowane będą kolejne drogi i autostrady. Dla mnie wielką ambicją jest, żeby wybudować aglomeracyjną obwodnicę metropolii warszawskiej - powiedział.

W 2,5 godziny z Krakowa do Warszawy

Odcinek między Widomą i Krakowem był ostatnim budowanym fragmentem S7 na północ od Krakowa w Małopolsce. Po jego oddaniu oba miasta połączyło 270 km nowoczesnej drogi ekspresowej. Według szacunków GDDKiA podróż S7 pomiędzy południową obwodnicą Warszawy i północną obwodnicą Krakowa zajmie teraz około 2,5 godziny, niemal dwa razy krócej niż w czasach funkcjonowania starej DK7 prowadzącej przez Radom i Kielce.

Szef GDDKiA Paweł Woźniak zaznaczył, że budowa tej drogi nie jest jeszcze w pełni skończona, ponieważ wzdłuż trasy pozostają do zrobienia pewne elementy, m.in. prace na węzłach i ogrodzenia. Dlatego też obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Skomunikowanie S7 z S52 zapewni tymczasowa łącznica, która do czasu ukończenia prac w obrębie węzła Mistrzejowice będzie obsługiwała ruch w obu kierunkach. Węzeł Łuczyce będzie zamknięty do połowy 2025 roku, trwają na nim jeszcze prace. Węzeł Raciborowice do momentu oddania węzła Mistrzejowice będzie działał w ograniczonym stopniu - nie będzie można na nim wjechać w kierunku Krakowa ani zjechać na nim, jadąc od strony miasta. Węzeł Mistrzejowice ma zostać w pełni ukończony w połowie 2026 roku - będzie to największy węzeł drogowy w Małopolsce, po jego wybudowaniu zostanie domknięty ring dookoła Krakowa.

Kilkadziesiąt kilometrów obwodnicy. Teren stworzył pewne trudności

W pełni ukończona obwodnica Krakowa będzie liczyła 64,5 km.

Jej oddany w poniedziałek północny odcinek biegnie przez teren miasta wzdłuż północnych granic Krakowa, a także przez gminy Wielka Wieś i Zielonki. Ma trzy pasy ruchu w każdym kierunku, ale obowiązuje na niej ograniczenie do 100 km/h. Zarządca dróg wprowadził je ze względów bezpieczeństwa, ponieważ z powodu ograniczeń terenowych trasa nie ma parametrów pozwalających na podróżowanie z wyższą prędkością.

W tunelach, ze względu na ich charakter (zakręty w tunelu w Zielonkach, bliskość węzła Batowice w przypadku obiektu w Dziekanowicach), wprowadzono ograniczenie do 80 km/h. Według GDDKiA S52 to jedyna obwodnica w Polsce, na której są dwa tunele - Zielonki (653 m) i Dziekanowice (496 m).

Obwodnica jest połączona z innymi drogami poprzez trzy nowe węzły: Zielonki (z Trasą Wolbromską), Węgrzce (z Al. 29 Listopada) i Batowice (z Os. Piastów i Batowicami). Powstało też 20 km nowych dróg dojazdowych, które pozwolą na dogodne dojazdy z obszaru Krakowa i okolicznych miejscowości. Na trasie powstało 27 mostów, wiaduktów i estakad o łącznej długości prawie 1,9 km.

Koszt prac to ok. 1,4 mld zł, z czego 789,6 mln zł stanowiło unijne dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Odcinek wybudowało konsorcjum Gűlermak (lider), Gűlermak Agir Sanayi Inşaat ve Taahhűt oraz Mosty Łódź.