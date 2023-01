Prawdziwa muzyczna uczta czeka nas w tym roku na TAURON Arenie w Krakowie. W krakowskiej hali widowiskowej pojawią się polskie i zagraniczne gwiazdy. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Mający na swoim koncie liczne nagrody Grammy i Juno, Michael Bublé wystąpi w Krakowie już 10 lutego 2023. Wieloplatynowy wokalista, autor tekstów, producent, humanista nie zwalnia tempa, a fani będą się mogli się o tym przekonać dzięki jego nowemu albumowi i trasie koncertowej.

Robbie Williams na krakowskiej scenie pojawi się w niedzielę 12 marca 2023. Koncert odbędzie się w ramach europejskiej trasy koncertowej z okazji 25-lecia swojej solowej kariery. Płyta "XXV" już w pierwszym tygodniu po premierze notowała szczyty list przebojów. Na początku września ubiegłego Robbie Williams po raz 14 trafił na 1. miejsce zestawień w Wielkiej Brytanii, bijąc tym samym rekord ustanowiony przez Elvisa Presley’a.

Wiosną do Europy powróci dwukrotny zdobywca Oskara. Hans Zimmer w krakowskiej TAURON Arenie zachwyci 30 maja 2023 roku. Muzyczne show będzie częścią trasy koncertowej "Hans Zimmer Live - Europe Tour 2023". Koncert ten będzie prawdziwym widowiskiem. Dziewiętnastoosobowy zespół, trzysta instrumentów, Odessa Opera Orchestra & Friends na czele z samym Maestro zaprezentują hollywoodzkie hity filmowe kompozytora przy użyciu trzystu różnych instrumentów. Całość dopełni niesamowita gra świateł i dźwięku w formie wyjątkowego multimedialnego pokazu.

Miłośnicy mocnych brzmień powinni poczuć się usatysfakcjonowani czerwcowymi koncertami na TAURON Arenie. 13 i 14 czerwca w Krakowie wystąpi Iron Maiden. Zespół wykona utwory z najnowszego albumu Senjutsu, nie zabraknie utworów z kultowej płyty Somewhere In Time z 1986 roku i innych klasycznych kawałków.

W poniedziałek 19 czerwca na krakowskiej scenie pojawi się KISS. To z całą pewnością będzie najbardziej wybuchowe wydarzenie muzyczne 2023 roku w Polsce! Zespół KISS niemal od półwiecza znany jest ze swoich charakterystycznych i niesamowitych występów. Band od dziesięcioleci udowadnia, że daje najbardziej kultowe i rock’n’rollowe koncerty na żywo.

W muzyczne wydarzenia obfitować będzie również lipiec tego roku. 13 lipca w Krakowie wystąpi Zucchero czyli Adelmo Fornaciari - włoski wokalista i twórca piosenek.

20 lipca w TAURON Arenie Sting zagra specjalny koncert w ramach trasy My Songs. Koncert z trasy My Songs Stinga to żywiołowy i dynamiczny występ z jego najsłynniejszymi piosenkami, napisanymi podczas niezwykłej kariery 17-krotnego zdobywcy nagrody Grammy, zarówno jako członka The Police, jak i jako artysty solowego.

4 sierpnia w krakowskiej hali widowiskowej dodatkowy koncert da Depeche Mode. Memento Mori Tour będzie wspierać nadchodzący 15. studyjny album zespołu - Memento Mori, który ukaże się wiosną 2023 roku. Memento Mori Tour będzie 19. trasą koncertową Depeche Mode i ich pierwszą od ponad pięciu lat.