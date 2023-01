Znów sypnęło śniegiem! Dla amatorów szaleństwa na stoku mamy niespodziankę! Całodzienne karnety do Ośrodka Narciarskiego Kotelnica Białczańska w Białce Tatrzańskiej! Jak można je otrzymać?

Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska w Białce Tatrzańskiej / Shutterstock

Mamy dla Was karnety do Ośrodka Narciarskiego Kotelnica Białczańska. Aby je otrzymać, trzeba wykazać się inwencją twórczą! Przez weekend od 20 stycznia (piątek) do północy 22 stycznia (niedziela) czekamy na Wasze krótkie rymowanki (do 200 znaków) o feriach.

W Waszych wpisach muszą pojawić się trzy słowa: narty, śnieg, Kotelnica.

Redakcyjne jury wybierze najciekawsze wpisy. Z ich autorami skontaktujemy się telefonicznie.