Budowanie lepszych relacji w rodzinie i zapobieganie przemocy domowej - taki jest cel najnowszego programu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Ze wsparcia specjalistów i fachowych porad mogą skorzystać rodziny, pary i rodzice wychowujący dzieci, także w opiece naprzemiennej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

To program profilaktyczny - podkreśla w rozmowie z reporterem RMF FM Ryszard Izdebski, psycholog kliniczny, kierownik Zespołu Hospitalizacji Domowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Koncentrujemy się na relacjach między partnerami. Staramy się, żeby nie była to praca z pojedynczymi osobami, bo jest wiele miejsc, gdzie mogą one indywidualnie uzyskać pomoc. Zależy nam na polepszaniu relacji między ludźmi - dodał.

Projekt kierowany jest dla rodzin i par w związki formalnych i nieformalnych oraz rodziców wychowujący dzieci w opiece naprzemiennej. Ma poprawić i wzmocnić relacje między domownikami.

Osoby zainteresowane mogą otrzymać pomoc w Centrum dla Rodzin, które funkcjonuje przy ul. Głowackiego 4. Można zgłosić się samemu lub po skierowaniu przez specjalistów.

Wsparcie polega na:

poradnictwie psychologicznym,

terapii wielorodzinnej, małżeńskiej/par/rodzinnej,

poradnictwie rodzinnym,

udziale w grupie wsparcia dla matek i ojców,

szkole dla rodziców,

warsztatach dla par oczekujących narodzin dziecka,

warsztatach dla par przygotowujących się do rodzicielstwa,

konsultacjach indywidualnych i warsztatach grupowych w ramach profilaktyki uzależnień.

Projekt "Moc relacji" jest częścią programu "Sprawiedliwość", współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Potrwa do końca tego roku, a realizuje go MOPS razem z Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień i Krakowska Fundacja Psychoterapii i Rozwoju "Dom Terapii".