Mieszkańcy Gdańska mogą oddać swoje niepotrzebne meble do Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej. To w ramach projektu pt. "Meble od serca". W razie konieczności zostaną one gruntownie wyczyszczone i odnowione. Dzięki temu zyskają nowych właścicieli, którzy potrzebują takiej pomocy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Osoby, które chcą oddać niepotrzebne meble lub inne sprzęty domowe, proszone są o kontakt z Gdańską Spółdzielnią Socjalną od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, pod numerem tel.: 881 703 096. Od kilku lat, na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, realizowany jest projekt pt. "Meble od serca". Jego głównym celem jest doposażanie mieszkań i domów, rodzin objętych wsparciem MOPR. Zazwyczaj takich osób nie stać na zakup nowego mebla. Podarowane: wersalka, szafa, krzesła czy stolik, które pracownicy Spółdzielni odnowili, stanowią dobre, konkretne wsparcie.



W ramach projektu, rocznie wsparcie otrzymuje nawet 70 gdańskich rodzin. Najbardziej potrzebne są: meble kuchenne oraz do pokojów dziecięcych, mniejsze łóżka, szafki, krzesła i stoliki. Spółdzielnia przyjmuje też od darczyńców np. pościel, koce, firany, dywany, które po wyczyszczeniu są przekazywane osobom potrzebującym. Przydają się też elementy oświetleniowe do mieszkań, choćby lampy stojące. Ta edycja projektu dofinansowanego ze środków miasta Gdańska, potrwa do końca kwietnia 2026 roku.