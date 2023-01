Każdy mieszkaniec Krakowa może przygotować projekt uchwały, który trafi pod głosowanie Rady Miasta Krakowa. Ponieważ zbieranie odręcznych jest uciążliwe i czasochłonne, uruchomione zostało elektroniczne narzędzie do składania podpisów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

OBIU, czyli narzędzie do obsługi elektronicznego składania podpisów pod obywatelskimi inicjatywami uchwałodawczymi ma usprawnić proces składania projektów uchwał przez obywateli.

O umożliwienie zbierania podpisów za pomocą internetu zabiegała Komisja Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa.

Blisko dwa lata temu Komisja Dialogu Obywatelskiego pochyliła się nad pomysłem elektronicznego zbierania podpisów. Jednym z powodów było wsparcie partycypacji i rozwój elektronicznych usług. Rewolucja cyfrowa i pandemia spowodowała, że chcieliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy wychodzą z propozycją uchwałodawczą i chcieliby włączyć się we współdecydowanie na temat tego, co się dzieje w mieście. Wydaje się, że to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Może nasza inicjatywa będzie impulsem do rozwoju tego typu narzędzi w innych samorządach - mówił Artur Buszek, Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa.

Jak złożyć obywatelski projekt uchwały?

Obywatelski projekt uchwały może złożyć grupa co najmniej 300 mieszkańców posiadających czynne prawa wyborcze. Do skorzystania z platformy OBIU trzeba posiadać potwierdzony Profil Zaufany, za pomocą którego można złożyć podpis elektroniczny.

Dotychczas zbieranie podpisów pod obywatelskimi inicjatywami uchwałodawczymi odbywało się w sposób tradycyjny na ulicach miasta bądź w innych lokalizacjach Krakowa. Oczywiście rozwiązanie to nadal może być wykorzystywane przez mieszkańców. Przyszedł jednak czas, aby dać komitetom inicjatywnym możliwość przedstawiania swoich pomysłów na łamach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa, mieszkańcy natomiast otrzymają szansę na to, aby stać się częścią procesu tworzenia prawa miejskiego bez wychodzenia z domu - mówi Piotr Bukowski, zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru UMK.

OBIU jest kolejnym elementem rozwijanej w Krakowie e-administracji.