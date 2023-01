"Kot w butach", "Babilon" i "W trójkącie" - to niektóre z filmów wchodzących w styczniu na duży ekran w Polsce. Oto najciekawsze styczniowe propozycje z kręgu dziesiątej muzy, nie tylko w jej kinowej wersji.

Jedną z pierwszych styczniowych premier będzie znany ze Shreka "Kot w butach". W drugiej części, nazwanej "Ostatnie życzenie", głosów bohaterom użyczyli m.in Salma Hayek i Antonio Banderas. Film będzie można zobaczyć w kinach od 6 stycznia. Tego samego dnia na dużym ekranie pojawi się laureat Złotej Palmy w Cannes - szwedzki film "W trójkącie".

Film o rozpuście w Hollywood lat 20. ubiegłego wieku - czyli "Babilon" z Bradem Pittem i Margot Robbie - zobaczymy w Polsce od 20 stycznia. W produkcji tej wystąpiła Polka Karolina Adamczyk, która w grudniu była gościem internetowego Radia RMF24. Posłuchajcie tego, co mówiła m.in. o amerykańskim planie filmowym, szybkiej nauce języka węgierskiego, scenie z Bradem Pittem i życiu na walizkach:

Z kolei "Mężczyzna imieniem Otto" z Tomem Hanksem w polskich kinach pojawi się 27 stycznia.

Wśród premier filmów na małym ekranie wspomnieć warto dreszczowiec "Bielmo" z Christianem Bale'm w roli detektywa, który łączy siły z Edgarem Allanem Poe - premiera na Netflixie 6 stycznia. 9 dni później na HBO premiera serialu "The Last of Us" na podstawie słynnej gry z akcją w postapokaliptycznym świecie. Główną rolę w filmie zagrał Pedro Pascal.