Na gali otwarcia 16. edycji festiwalu Mastercard OFF CAMERA amerykański aktor John Malkovich odebrał nagrodę "Pod prąd". Odcisk dłoni gwiazdora znajdzie się niedługo w krakowskiej Alei Gwiazd.

John Malkovich i dyrektor festiwalu Szymon Miszczak na gali otwarcia / Mastercard OFF CAMERA / Materiały prasowe

John Malkovich odwiedził festiwal w związku z europejską premierą filmu "Dominion", w który zagrał doktora Feltona. Film jest niezwykle dobrze zagrany, świetnie napisany i bardzo dobrze nakręcony, dlatego uważam, że naprawdę warto go zobaczyć - mówił.

John Malkovich na gali otwarcia festiwalu / Łukasz Gągulski / PAP

W czasie gali John Malkovich odebrał nagrodę "Pod prąd". To wyróżnienie trafia do artystów, którzy mają już ugruntowaną pozycję w światowej kinematografii, a przy tym chętnie angażują się w mniej znane, niezależne przedsięwzięcia. Idą nieco na przekór oczekiwaniom, jakie stawia wobec nich masowa publiczność, nie boją się ryzyka i zawsze pozostają wierni sobie.

Galę otwarcia festiwalu poprowadzili Maciej Rock i Maciej Dowbor.

To, co robimy razem od 16 lat, jest ważne. Szczególnie w tych trudnych czasach dla kultury chcemy pokazać, że jesteśmy w stanie zacząć z wysokiego c i popandemicznie wchodzimy znowu do gry - zapowiedział Szymon Miszczak, dyrektor festiwalu.

John Malkovich i Szymon Miszczak / Łukasz Gągulski / PAP

Jeśli miałbym wskazać wspólny mianownik wszystkich pokazywanych podczas festiwalu filmów, byłaby to lekcja wrażliwości i empatii, tak bardzo potrzebnych, targanych problemami i konfliktami w naszym świecie, w którym budowanie więzi i wspólnoty jest tak ważne - mówił Grzegorz Stępniak, dyrektor artystyczny Mastercard OFF CAMERA. Bohaterowie wszystkich pokazywanych filmów, choć różnią się pochodzeniem, klasą, płcią, rasą, seksualnością, chcą zostać wysłuchanymi i zrozumianymi - ocenił.

Już dziś odbędzie się spotkanie z Jessem Eisenbergiem, który w kinie Kijów również odbierze nagrodę "Pod prąd" tuż przed projekcją filmu "When you finish saving the world".

Festiwal potrwa do 7 maja.