Kolędy i pastorałki przy żywej szopce w Krakowie zaśpiewa w tym roku Marek Piekarczyk - wokalista legendarnej grupy TSA i trener polskiej edycji "The Voice of Poland". Na scenie przy ul. Franciszkańskiej pojawią się także m.in. Magda Steczkowska, Promyczki Dobra oraz franciszkański zespół Fioretti.

Marek Piekarczyk / Fot. Paweł Wodzyński / East News

Żywa szopka przy ul. Franciszkańskiej jest organizowana już 31. raz. Co roku w dniach 24-26 grudnia przyciąga rodziny z dziećmi, dla których dużą atrakcją jest możliwość spotkania ze zwierzętami. Stałym punktem programu jest też wspólne kolędowanie i tańce.

Franciszkanie serdecznie zapraszają do sąsiadującej z żywą szopką bazyliki św. Franciszka. Jeśli naprawdę chcemy spotkać żywego Jezusa, to właśnie tam, na ołtarzu podczas mszy św. rodzi się On. W tym momencie, kiedy kapłan wyciąga ręce nad chlebem i winem i przyzywa Ducha Świętego, aby dary te stały się Ciałem i Krwią Chrystusa - tłumaczą zakonnicy.

Plakat zapowiadający tegoroczną odsłonę żywej szopki w Krakowie / Materiały prasowe

Pierwszą żywą szopkę wystawił św. Franciszek z Asyżu w Greccio 800 lat temu, 24 grudnia 1223 r.