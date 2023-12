Już za tydzień Weekend Cudów - wyjątkowy czas wieńczący wysiłki Szlachetnej Paczki. Podobnie jak w poprzednich latach zespół RMF FM zaangażował się w przygotowanie prezentów dla potrzebujących. Zachęcamy także Was – dołączcie do tej pięknej inicjatywy! Wciąż sporo rodzin czeka na wasze wsparcie.

Gotowi do pomagania! Szlachetna Paczka od RMF FM / Michał Dukaczewski / RMF FM

W tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki Weekend Cudów przypada 15 i 16 grudnia. Możecie więc jeszcze włączyć się do akcji. Tym bardziej że na pomoc w całej Polsce wciąż czeka ponad 1600 rodzin. Najwięcej w województwach: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz na Podkarpaciu.

Przez miesiące wolontariusze Szlachetnej Paczki ocierali do tysięcy osób i rodzin z całej Polski: do opuszczonych, samotnych, dotkniętych nagłą tragedią. Wśród nich są także osoby, dla których prezenty przygotował zespół RMF FM. Świąteczna pomoc od nas trafi do:

dla pani Romy, jej mamy oraz czwórki synów

dla braci Piotra i Adama

dla pani Róży

Po prezenty dla rodziny pani Romy wybrała się warszawska reprezentacja RMF FM. Rodzina z Mazowsza to babcia, mama i czterech chłopców w wieku od 3 do 9 lat.

Najstarszy syn, Iwo, uwielbia układać klocki, rysować, malować, jeździć na rolkach, hulajnodze i grać z kolegami w koszykówkę.

Eryk pasjonuje się pociągami i podróżami. Borys uwielbia kolorowanki i jazdę na hulajnodze. Bruno jest wielkim fanem "jajek z niespodzianką'.

Postaraliśmy się, by rodzina otrzymała nie tylko prezenty z listy "trzech kluczowych potrzeb", ale także te, o których marzyli.

Warszawska redakcja RMF FM przygotowuje Szlachetną Paczkę Michał Dukaczewski / RMF FM

Na świąteczne prezenty od zespołu RMF FM czekają też dwie kolejne rodziny z Małopolski. Na pewno Was nie zawiedziemy! Na zakupy ruszamy wkrótce. Zachęcamy Was - dołączcie do akcji i wybierzcie rodzinę, której pomożecie.