"Nie wyobrażam sobie przygotowań do Świąt bez udziału w Szlachetnej Paczce. Od kilku lat to nasza rodzinna tradycja. To ważne, aby zwracać uwagę na to, co dzieje się wokół nas i na problemy innych ludzi. Łącząc siły możemy wspólnie zrobić wiele dobrego dla tych, którzy potrzebują wsparcia i pomocy" - mówi Anna Lewandowska. W tym roku żona Roberta Lewandowskiego występującego na pozycji środkowego napastnika w hiszpańskim klubie FC Barcelona oraz w reprezentacji Polski przekaże dary dla rodziny pani Katarzyny i pana Jakuba, rodziców Neli oraz Olka.

Szlachetna Paczka Anny Lewandowskiej / Marcin Suder / Materiały prasowe W tym roku Anna Lewandowska przygotowuje Szlachetną Paczkę dla rodziny pani Katarzyny i pana Jakuba, którzy tworzą kochającą rodzinę dla dwójki swoich dzieci, Neli oraz Olka. Syn urodził się jako skrajny wcześniak, ważył niecałe 0.5 kg, a lekarze nie dawali mu szans na przeżycie. Od urodzenia syna rodzice dzielą swój czas pomiędzy pracę, przebywanie z Olkiem w szpitalu, a opiekowaniem się Nelą. Niestety mały Olek często wymaga hospitalizacji, a każda infekcja jest walką o życie. Szlachetna Paczka Anny Lewandowskiej / Marcin Suder / Materiały prasowe Wśród potrzeb rodziny znalazły się m.in. nowa lodówka, stara ma blisko 20 lat i często się psuje, łóżeczko dla córeczki, która obecnie śpi z rodzicami, a także odzież i żywność. Szlachetna Paczka Anny Lewandowskiej Stowarzyszenie WIOSNA / Materiały prasowe Rodzice próbują połączyć pracę z ciągłymi wizytami w szpitalu i opieką nad małą Nelą. Mają wiele bardzo podstawowych potrzeb, jak łóżeczko dla dziecka, jak ubranka, szczególnie te zimowe, kombinezony. Mała Nela marzy o zabawce z Psim Patrolem. Jako mama od razu pomyślałam o moich dzieciach i o tym, jak może być ciężko tej rodzinie. Chciałabym im bardzo pomóc - mówi Anna Lewandowska. Szlachetna Paczka Anny Lewandowskiej / Marcin Suder / Materiały prasowe Warto wspierać tego typu akcje i namówić bliskie osoby do tego, żeby wspólnie przygotować Szlachetną Paczkę, wspólnie pomagać innym. Warto zmotywować, zainspirować swoich przyjaciół, żeby każdy, na tyle ile może pomóc, pomógł. Małe gesty mają wielką siłę - apeluje Anna Lewandowska. Zorganizowane wsparcie trafi do rodzin w wyjątkowym okresie - tuż przed świętami, podczas tzw. Weekendu Cudów. To dla najbardziej potrzebujących szansa na chwilę oddechu, odpoczynku od obaw i strachu przed kolejnym dniem. Nadzieja na dobre chwile, czasem pierwsze od lat, bo Szlachetna Paczka to nie tylko pomoc materialna. To przede wszystkim pokazanie najbardziej potrzebującym, że nie są sami. Zobacz również: Żyśko: Bieda nie jest wyborem

