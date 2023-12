Muzycy z zespołu Kwiat Jabłoni tworzą Szlachetną Paczkę. Każde działanie przynosi swoje owoce, a pomaganie ze Szlachetną Paczką sprawia, że te dobre owoce, padają niedaleko. Bo Szlachetna Paczka to wsparcie rodzin z lokalnej społeczności, którym żyje się trudniej. „Zachęcam Was serdecznie do wejścia na www.szlachetnapaczka.pl i do wybrania rodziny, dla której chcecie stworzyć Szlachetną Paczkę” - mówi Jacek Sienkiewicz z zespołu Kwiat Jabłoni.

Jacek Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni podczas przygotowywania Szlachetnej Paczki / Jarosław Barański / Materiały prasowe

W tym roku Kasia i Jacek wraz z pozostałymi muzykami zespołu Kwiat Jabłoni tworzą Szlachetną Paczkę dla rodzin dwóch sióstr, pani Nataszy i pani Julii, które przyjechały do Polski z Ukrainy.

Jest to historia bliska nam właśnie ze względu na to, że od początku wojny w Ukrainie byliśmy zaangażowani w pomaganie ludziom, którzy cierpią przez tę wojnę. Pani Natasza wyjechała z Ukrainy dosłownie chwilę przed wybuchem wojny - mówi Jacek Sienkiewicz z zespołu Kwiat Jabłoni. Chwilę po wojnie uciekła do Polski, również jej siostra. Mąż pani Nataszy musiał wrócić z Polski do Ukrainy na front. Te dwie kobiety z dziećmi zostały w dramatycznej sytuacji. Na jedną osobę przypada ok. 160 zł na miesiąc. Brakuje im na podstawowe produkty - dodaje.

Razem stać nas na dobro. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz potrzebującą rodzinę ze swojej okolicy, to ostatni moment.

Jak zrobić Szlachetną Paczkę? - Jacek radzi

W pierwszej kolejności można zebrać grupę znajomych do zrobienia wspólnej paczki i razem wybrać rodzinę ze strony www.szlachetnapaczka.pl. Jacek Sienkiewicz, który wielokrotnie zachęcał ludzi do pomagania, ma na to swoje sposoby: Trzeba o tym mówić otwarcie i się tego nie bać. Bo czasami pojawia się, taka myśl, że może już przesadzam, po raz kolejny prosząc o jakąś zbiórkę. Ale chyba to są w ogóle niepotrzebne emocje. Najwyżej, jak ktoś już nie chce pomagać, nie musi na to odpowiadać. Ale zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał pomagać. Trzeba o tym mówić, trzeba to nagłaśniać, jak się da - radzi muzyk.

Żeby przygotować Szlachetną Paczkę, należy spełnić trzy podstawowe potrzeby rodziny. Rodzina, którą wybrał zespół Kwiat Jabłoni potrzebuje: żywności, środków czystości i vouchera na 8 godzin nauki jazdy samochodem dla pani Nataszy. Kobieta chce zdać egzamin na prawo jazdy, by móc autem - pozostawionym przez męża - zawozić dzieci do szkoły oraz siostrę, która zachorowała na nowotwór, do szpitala.

Kwiat Jabłoni przygotował Szlachetną Paczkę Materiały prasowe

Wśród szczególnych upominków w Szlachetnej Paczce Kwiatu Jabłoni znajdą się świąteczne skarpety, klocki dla dziewczynek i korki piłkarskie dla chłopców. To nie jest duży problem, żeby kupić kilka paczek ryżu, dwie pary butów sportowych. Złożyć się w kilka osób na to, a to naprawdę może im uratować ten zimowy okres. Można bardzo niewielkim wysiłkiem sprawić, że w czyimś życiu zadzieje się bardzo dużo dobra i to chyba powinno zachęcić każdego - mówi Jacek Sienkiewicz.

W grupie znajomych czy w rodzinie kwota przeznaczona na paczkę może rozłożyć się na tyle, że portfel pojedynczego darczyńcy nie odczuje tych wydatków. To naprawdę nic nie kosztuje, żeby pomóc i współtworzyć taką paczkę. To mogą być naprawdę małe sumy. W momencie, kiedy właśnie wszyscy się zaangażujemy, jeżeli będzie dużo osób, które zrzucają się na te paczki, to wtedy to będzie miało moc - dodaje muzyk.

"Niedaleko pada jabłko od jabłoni"

Każde działanie przynosi swoje owoce. Pomaganie ze Szlachetną Paczką sprawia, że te dobre owoce padają niedaleko. Bo Szlachetna Paczka to wsparcie rodzin z lokalnej społeczności, którym żyje się gorzej.

Na stronie Paczki darczyńca może wybrać rodzinę ze swojego województwa i powiatu. Rodzina, której okaże wsparcie, to może być np. starsza kobieta z bloku obok, którą mijamy codziennie na spacerze z psem; rodzina z pobliskiego osiedla lub mężczyzna opiekujący się synem z niepełnosprawnością, którego nikt nie ma szansy spotkać na ulicy, bo praktycznie nie opuszcza mieszkania.

Osoba, która pomaga, musi mieć poczucie, że faktycznie coś zmienia w świecie. Dużo bardziej to odczuwam, kiedy właśnie pomagam w taki sposób lokalny i wiem dokładnie, do kogo to trafia. Dlatego Szlachetna Paczka jest super, bo widzisz konkretnych ludzi, konkretne problemy i tam ładujesz swoją energię - mówi Jacek z zespołu Kwiat Jabłoni.

Zachęcam Was serdecznie do wejścia na www.szlachetnapaczka.pl i do wybrania rodziny, dla której chcecie stworzyć Szlachetną Paczkę - mówi Jacek Sienkiewicz.

Jacek Sienkiewicz zachęca do przygotowania i udziału w Szlachetnej Paczce Materiały prasowe