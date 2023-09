30 pianistów przez 35 godzin non stop będzie wykonywać utwór Erica Satie "Vexations" ("Udręki") na dwóch fortepianach, w dwóch miastach, w dwóch krajach i dwóch światach - realnym i wirtualnym. W krakowskim Kinie "Kijów" 30 września pianiści wezmą udział w niezwykłym performance w hołdzie bohaterom wojny w Ukrainie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Utwór francuskiego kompozytora zabrzmi 840 razy jednocześnie w Krakowie i Kijowie. Tam, w Klasterze Kulturalnym "Kraków", pojawi się wirtualny fortepian, którego klawisze dzięki połączeniu internetowemu i technice rozszerzonej rzeczywistości muzycy "poruszą" na instrumencie stojącym w Polsce.

Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 30 września, początek zaplanowano na godzinę 19. Przewidywany czas zakończenia performance’u to przedział pomiędzy północą a 5 rano w poniedziałek, 2 października.

Organizatorami wydarzenia jest Festiwal Muzyki Otwartej "Muzyka w Starych Balicach", Kino "Kijów", Apollo Film, miasto Kraków i miasto Kijów.

Jak powiedziała prof. Barbara Łypik-Sobaniec, dyrektor artystyczna Festiwalu Muzyki Otwartej "Muzyka w Starych Balicach", "istotny jest tutaj aspekt solidarnościowy i wspólnotowy". Naszym zdaniem wykonanie "Vexations" przez 30 pianistów otworzy przestrzeń dla wspólnego tworzenia i przeżywania sztuki. Wierzymy, że właśnie "kolektywne odczuwanie" jest najpiękniejszym i najgłębszym wyrazem naszej solidarności z walczącym o wolność narodem ukraińskim. Jest artystycznym symbolem empatii - dodaje.

Miłosz Horodyski, prezes Apollo Film i artysta Instytutu Sztuk Progresywnych ASP w Krakowie podkreślił z kolei, że "zanim wybuchła wojna, jako Kino Kijów, dostaliśmy zaproszenie do Kijowa by uczestniczyć w uroczystym otwarciu 'Centrum Kraków'".

Niestety tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w chwilę po tym to uniemożliwiły. W geście solidarności wywiesiliśmy wówczas flagę Ukrainy na fasadzie naszego kina. Teraz możemy dzięki nowoczesnej technologii połączyć się we wspólnym wydarzeniu artystycznym i okazać wsparcie broniącemu się dzielnie narodowi ukraińskiemu. To dla nas bardzo ważny, ale także z uwagi na symbolikę moment. Kiedyś nazwa Kina Kijów nosiła na sobie piętno wymuszonej przyjaźni polsko-radzieckiej. Historia jednak zagrała na nosie rosyjskim okupantom i dziś Kijów stał się międzynarodowym symbolem walki o wolność i triumfu nad totalitaryzmem - mówił Miłosz Horodyski.

"Vexations" ("Udręki") to dzieło francuskiego kompozytora Erica Satiego skomponowane 130 lat temu.