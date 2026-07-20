„Mały Wawel” Andrzeja Dudy wciąż niegotowy. Dostał na niego 246 tys. zł z budżetu państwa

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Były prezydent Andrzej Duda po zakończeniu kadencji wrócił do Krakowa i rozpoczął organizowanie własnego biura w willi zwanej „Małym Wawelem” przy Plantach. Jak ustaliła „Gazeta Wyborcza”, na funkcjonowanie placówki w ciągu niespełna roku przeznaczono z budżetu państwa ponad 246 tys. zł. Sam Duda tłumaczy, że stworzenie miejsca pracy okazało się trudniejsze, niż początkowo zakładał, ale zapewnia, że ma długoterminowe plany. „Nie wiem, czy mieszkańcom jest potrzebne, ale mnie jest potrzebne” - podkreślił.

„Mały Wawel” przy Plantach

Andrzej Duda po opuszczeniu Pałacu Prezydenckiego nie zakończył aktywności publicznej. Były prezydent założył swoje biuro w zabytkowej, XIX-wiecznej willi znajdującej się przy krakowskich Plantach. Budynek, ze względu na historyczny charakter, bywa przez mieszkańców nazywany „małym Wawelem”.

Jeszcze w styczniu Duda zapowiadał, że chciałby, aby biuro było miejscem otwartym dla mieszkańców i działało codziennie. Jak dotąd placówka nie została jednak oficjalnie otwarta, a Krakowianie nie mogą swobodnie spotkać się w niej z byłym prezydentem.

Podczas wizyty dziennikarzy „Gazety Wyborczej” Andrzej Duda pokazał wnętrza biura i przyznał, że przygotowanie miejsca zajęło więcej czasu, niż przewidywał.

Nie wszystko jest takie proste, jak mi się na początku wydawało. Urządzanie tego miejsca trwało bardzo długo. Na same meble czekaliśmy tygodniami, nie spodziewałem się tych komplikacji – powiedział były prezydent.

Duda podkreślił jednak, że nie zamierza się spieszyć z pełnym uruchomieniem działalności.

Wychodzę z założenia, że mam czas. W przeciwieństwie do posła, który wybierany jest na czteroletnią kadencję, ja będę prowadził tę działalność zapewne do końca życia, więc nie muszę się aż tak spieszyć ze wszystkim – zaznaczył.

Biuro Andrzeja Dudy przy Plantach w Krakowie. Ile kosztuje utrzymanie?

Z informacji przekazanych przez Kancelarię Prezydenta wynika, że na funkcjonowanie krakowskiego biura Andrzeja Dudy przeznaczono ponad 246 tys. zł w ciągu niespełna roku. Oznacza to średnio około 25 tys. zł miesięcznie.

Były prezydent otrzymuje również świadczenie emerytalne, które - według dostępnych informacji - wynosi około 10 tys. zł miesięcznie.

Nie wiadomo, ile dokładnie kosztuje wynajem zabytkowego lokalu przy Plantach. Andrzej Duda nie ujawnił wysokości czynszu, wskazując jedynie, że status zabytku wpływa na charakter i koszty utrzymania miejsca.

W biurze pracują obecnie dwie osoby. To asystentka oraz Małgorzata Paprocka, była szefowa Kancelarii Prezydenta, która pełni funkcję dyrektorki placówki.

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Krakowa. „Cały czas pracuję dla Rzeczpospolitej”

Andrzej Duda wyjaśnia, że jednym z głównych celów działalności biura ma być zapewnienie mieszkańcom dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej.

Były prezydent przekonuje, że placówka ma być także miejscem jego dalszej pracy na rzecz państwa i budowania pozycji Polski za granicą.

Mam głębokie poczucie, że cały czas pracuję dla Rzeczypospolitej, staram się tworzyć jak najlepszy wizerunek Polski i budować jak najlepsze relacje Polski w środowiskach międzynarodowych. Uważam to za swój obywatelski obowiązek – powiedział.

Andrzej Duda: Mnie to biuro jest potrzebne

Pytany o to, czy Krakowianie rzeczywiście potrzebują takiej placówki, Andrzej Duda odpowiedział bezpośrednio. Nie wiem, czy mieszkańcom jest potrzebne, ale mnie jest potrzebne - przyznał.

Były prezydent zaznaczył, że nie wyobraża sobie życia wyłącznie na emeryturze i chce nadal być aktywny zawodowo.

Mam 54 lata, potrzebuję jakiegoś miejsca pracy, bo nie wyobrażam sobie, żebym przeszedł na emeryturę i skupił się na pieleniu ogródka, a w zasadzie czegoś, co moja żona nazywa pasem zieleni. Muszę gdzieś pracować. Posiadanie swojego miejsca pracy jest dla mnie bardzo ważne – podsumował.

Przyszłość biura Andrzeja Dudy

Były prezydent zapowiada, że krakowskie biuro ma stać się miejscem jego dalszej działalności publicznej. Choć termin oficjalnego otwarcia placówki nadal nie jest znany, Duda przekonuje, że traktuje ją jako długofalowy projekt.

Pozostaje jednak pytanie, czy miejsce stworzone przez byłego prezydenta spotka się z akceptacją mieszkańców Krakowa i czy zapowiadana pomoc prawna rzeczywiście przyciągnie osoby potrzebujące wsparcia.

Andrzej Duda założył spółkę z żoną

Na początku roku Duda wspólnie z żoną Agatą Kornhauser-Dudą założył spółkę komandytową, która ma zajmować się doradztwem biznesowym i strategicznym. Została ona zarejestrowana pod koniec 2025 roku w Krakowie.

Z dokumentów Krajowego Rejestru Sądowego wynika, że Andrzej Duda jest komplementariuszem, czyli osobą odpowiedzialną za reprezentowanie spółki oraz jej zobowiązania całym majątkiem. Wniósł do niej kapitał w wysokości 500 tys. złotych. Z kolei Agata Kornhauser-Duda występuje w roli komandytariusza - jej odpowiedzialność finansowa jest ograniczona, a wkład kapitałowy wynosi 10 tys. złotych. Mimo to była pierwsza dama ma prawo do 50 proc. udziału w zyskach spółki.

Zakres działalności nowej firmy jest szeroki. Obejmuje m.in. doradztwo w zakresie zarządzania, strategii i marketingu, a także badania rynku i opinii publicznej. Wśród kodów PKD znalazły się również usługi edukacyjne, w tym nauczanie języków obcych i szkolenia, co może nawiązywać do wcześniejszej kariery Agaty Kornhauser-Dudy, która przed wejściem do Pałacu Prezydenckiego pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego. Firma nosi nazwę „Andrzej Duda PAAD”.

Andrzej Duda stawia na doradztwo

To nie pierwsza aktywność biznesowa Andrzeja Dudy po zakończeniu prezydentury. Jesienią 2025 roku były prezydent dołączył do rady nadzorczej firmy fintechowej Zen.com, działającej w obszarze nowoczesnych usług finansowych i płatniczych. Wówczas zapowiadał, że chce wykorzystywać swoje doświadczenie międzynarodowe i eksperckie poza polityką.

Były prezydent został także ekspertem w Heritage Foundation - to amerykański konserwatywny think tank (instytucja badawcza i doradcza), który zajmuje się tworzeniem analiz, raportów i rekomendacji politycznych. Organizacja wydała oficjalny komunikat w tej sprawie. Założył też fundację Central European 3Seas Institute - Andrzej Duda Foundation.