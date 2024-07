Już po raz piąty nie udało się wybrać marszałka woj. malopolskiego. Ani Piotr Ćwik ani Łukasz Kmita nie uzyskali wystarczającej liczby głosów. Ewentualne przedterminowe wybory do sejmiku Małopolski odbyłyby się najpóźniej 6 października.

Łukasz Kmita podczas sesji sejmiku / PAP

Po raz piąty bez marszałka

We wtorek (2 lipca), po raz piąty nie udało się wybrać marszałka woj. małopolskiego. Ani zawieszony w prawach członka PiS radny Piotr Ćwik, ani poseł PiS Łukasz Kmita nie uzyskali wystarczającej liczby głosów. Ćwika poparło sześciu radnych, Kmitę - 13 (20 głosów było nieważnych). Do objęcia urzędu marszałka potrzebnych było co najmniej 20 głosów. Kolejną próbę wyboru marszałka województwa Małopolskiego radni podejmą na sesji nadzwyczajnej zwołanej na czwartek na godz. 18.00.



Kandydatem PiS na marszałka Małopolski jest poseł i były wojewoda Łukasz Kmita. We wtorek po raz piąty walczył o fotel marszałka. Nieoczekiwanie podczas sesji wicemarszałek Gawron zgłosił kandydaturę radnego województwa, byłego wojewodę Piotra Ćwika.