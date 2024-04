Muzeum Krakowa poszukuje zakochanych, którzy w przeszłości przypinali kłódki na kładce ojca Bernatka. Przeprawa przechodzi obecnie remont, dlatego kłódki zostały ściągnięte. Kilka z nich trafiło do magazynu Muzeum Krakowa.

/ Józef Polewka / RMF FM

Muzeum Krakowa szuka właścicieli kłódek z popularnej kładki ojca Bernatka. To tam zakochani od kilkunastu lat wieszali kłódki, które miały być symbolem ich miłości.

Teraz zostały one zdjęte, bo przeprawa przechodzi remont. Sześć najlepiej zachowanych kłódek trafi do muzeum, ale placówka chce też zaprezentować historie, które za nimi stoją.

/ Agata Nurek / RMF FM

Chcemy dowiedzieć się czy ta miłość przetrwała, co się dalej działo, czy to był początek jakiejś wspaniałej miłości czy niestety się zakończyła. Kłódki mają też imiona gości z zagranicy, chcemy się dowiedzieć co sprowadziło ich do Krakowa i dlaczego akurat w Krakowie zamontowali taką kłódkę -mówił Krzysztof Haczewski z Muzeum Krakowa.





Z pozostałych trzech ton kłódek ma powstać wyjątkowa ławka dla zakochanych.

Remont kładki ruszył w lutym tego roku. Na czas prac ruch pieszy na kładce został skierowany na drogę dla rowerów, usytuowaną po drugiej stronie. Tam remont balustrady rozpocznie się prawdopodobnie w trzecim kwartale tego roku.