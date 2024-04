W Krakowie żyje kilka tysięcy jeży - a ostatnio, szczególnie wieczorami, pokazują się w różnych częściach miasta. W stolicy Małopolski zwierzęta mają nawet swoje osiedle. Na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego zbudowano specjalne drewniane domki dla kolczastych lokatorów.

Domek dla jeży w UEK / Józef Polewka / RMF FM

Na terenie kampusu rozmieszczono kilka domków dla zwierząt. Czasami widać, jak przebiega jeż i można śmiało stwierdzić, że na naszym kampusie jest ich naprawdę sporo. My w trakcie inicjatywy, kiedy wymyślaliśmy ten projekt, zastanawialiśmy się, czy w ogóle to ma sens. Ale gdy już te domki powstały, to tak naprawdę jak widzimy gdzieś grupą projektową jeża na kampusie, to zawsze wysyłamy sobie zdjęcia. Więc te jeże występują - wspomina jedna z inicjatorek akcji, studentka Alicja Zentkowska.

To inicjatywa absolutnie studencka. Sami się zorganizowali, przygotowali pierwsze materiały i to oni nam pokazali, jak mamy dbać o jeże. Te zwierzęta były zawsze folklorem na naszej uczelni na tyle codziennym, że nie dostrzegaliśmy ich potrzeb. Studenci zwrócili uwagę, że nasze jeżyki, szczególnie zimą, potrzebują pomocy na Uniwersytecie Ekonomicznym - podkreśla dr Paweł Kozakiewicz, rzecznik uczelni.

Ich osiedle to część co prawda dosyć głośna, bo przy ulicy, ale odgrodzona solidnym murem, więc te jeżyki są bezpieczne. Z drugiej strony jest to część bardzo rzadko uczęszczana, w związku z czym one się tu czują całkiem swobodnie. Ale teren kampusu jest bardzo duży. To jest wiele hektarów, domki są w miejscach bezpiecznych dla jeży, pochowane w niektórych krzaczkach, o niektórych wiedzą tylko jeże. I ci, którzy włożyli tam te domki. One sobie spokojnie przede wszystkim zimują. A w ciągu lata, czy tak jak teraz, o tej porze roku one już zupełnie swobodnie sobie chodzą, żerują, szukają. Są też bardzo pożyteczne. U nas, ale szczególnie wieczorami i nocą można zobaczyć, gdzie krążą - dodaje.

Jeże stały się częścią tożsamości, kultury studenckiej - zauważa prof. Stanisław Mazur, rektor UEK. Dzięki domkom jeże przetrwały zimę i mają się dobrze, a nawet ich przybywa. Obecnie kampus podbiły wiewiórki i jeże - podsumowuje.

Aktualnie część domków jest remontowana, aby znów mogły służyć za schronienie dla kolczastych mieszkańców osiedla.