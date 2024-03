Od 12 do 14 marca w Krakowie trwa niezwykłe wydarzenie. Miasto jest gospodarzem XXVII Ogólnopolskiego Zjazdu Krystyn. To okazja do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, poznawania nowych miejsc i ludzi.

Zdjęcia ilustracyjne / Shutterstock W pierwszym dniu panie Krystyny spotkały się z profesorem Jerzym Bralczykiem. Organizator, Stowarzyszenie Krystyn im. K. Bochenek w Katowicach, zadbał również o zwiedzanie miasta z przewodnikiem i wieczorną kolację integracyjną, bogatą w koncerty krakowskich artystów i wspólną zabawę. Pomysłodawczynią Zjazdu Krystyn była Krystyna Bochenek, była dziennikarka Polskiego Radia Katowice, a także była wicemarszałek Senatu, która zginęła w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Pierwszy zjazd odbył się w 1998 r. w stolicy Śląska. Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że jest ono okazją do spotkania się kobiet z dużych miast, miasteczek i wsi. Co więcej, mile widziane są również Krystyny z miast europejskich. Zjazd pokazuje, że bez względu na wiek, status społeczny, wykonywany zawód, narodowość, sytuację rodzinną czy nadmiar obowiązków wszystkie Krystyny mogą się spotykać i wspólnie manifestować swoje święto ­- wskazują organizatorzy. Zlotom towarzyszy poznawanie polskich miast, ich historii, kultury i zabytków. Co roku Krystyny uczestniczą w koncertach, spektaklach teatralnych, operach, wydarzeniach folklorystycznych, wystawach itp. W tegorocznym Zjeździe weźmie udział około 400 Krystyn. Najpopularniejszym dniem imienin Krystyny jest 13 marca. Program wydarzenia 13 marca 2024 r. - Zwiedzanie miasta z przewodnikami (krakowskie muzea) - Spotkanie Krystyn przy Barbakanie i wspólny przemarsz z orkiestrą i Bractwem Kurkowym na Rynek Główny - O godz. 13:00 powitanie Krystyn przez przedstawicieli miasta i zaproszonych gości przy Pomniku Adama Mickiewicza - Odegranie Hejnału Krystyn skomponowanego przez Janusza Bieleckiego - Pamiątkowe zdjęcie Krystyn - Godz. 18:30 Opera Krakowska - "Nabucco" - Giuseppe Verdi 14 marca 2024 r. - Rejs statkiem po Wiśle "Kraków jakiego nie znacie" - Wyjazd do Wieliczki - zwiedzanie Kopalni Soli - Zwiedzanie miasta z przewodnikami (muzea) Zobacz również: Krakowskie obchody wstąpienia Polski do NATO. "Mamy armię porównywalną z najlepszymi"

