Naukowcy z Wielkiej Brytanii stworzyli model sztucznej inteligencji, który potrafi rozpoznawać nowe mutacje Covid-19. Badacze wierzą, że ich oprogramowanie okaże się przydatne w walce z innymi wirusami, a także ograniczy skutki przyszłych epidemii.

Laboratorium. Zdjęcie ilustracyjne / Michal Zebrowski / East News

Za najnowszy model AI odpowiada zespół matematyków z brytyjskich uniwersytetów w Manchesterze i Oksfordzie. Ich projekt umożliwia szybką identyfikację grup genomów wirusowych, które mogą w przyszłości zagrażać zdrowiu i życiu ludzi. Program rozpoznaje warianty Covid-19 na podstawie gigantycznych baz danych. Praca została opublikowana w czasopiśmie naukowym "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Od czasu pojawienia się Covid-19 zaobserwowaliśmy wiele fal nowych wariantów, zwiększoną zdolność przenoszenia się wirusa, lepsze zdolności unikania reakcji obronnych organizmu, a także przypadki cięższego przechodzenia choroby - powiedział Roberto Cahuantzi, naukowiec z Uniwersytetu w Manchesterze oraz główny autor artykułu w PNAS.

W genomach wirusowych dużo częściej dochodzi do mutacji w porównaniu do genomów organizmów żywych, np. ludzi. Właśnie dlatego kolejne warianty koronawirusa rozprzestrzeniały się coraz szybciej i powodowały często nowe objawy. Co więcej, mutacje genowe sprawiają, że wirusy uczą się, jak omijać przeciwciała, które zyskuje nasz organizm po szczepieniu.

Olbrzymia ilość danych genetycznych wygenerowanych podczas pandemii wymaga ulepszenia metod ich dokładnej analizy. Wiemy, że czas ekspertów jest ograniczony, a nasz projekt nie powinien całkowicie zastąpić pracy ludzi, ale współpracować z nimi, aby umożliwić znacznie szybszą i bardziej efektowną pracę - powiedział Thomas House, profesor matematyki na Uniwersytecie w Manchesterze. Nowy model AI może pomóc zidentyfikować prawie 6 mln sekwencji genetycznych wirusa nawet w jeden dzień. Uczeni podkreślają, że nie byłoby to możliwe w przypadku dotychczasowych metod.

Naukowcy dokładają wszelkich starań, aby wciąż rozpoznawać nowe, niepokojące warianty na jak najwcześniejszym etapie - tłumaczy Roberto Cahuantzi. Jeśli uda nam się znaleźć sposób, aby robić to szybko i skutecznie, umożliwi nam to większą proaktywność w zakresie reakcji na zagrożenie. Chodzi m.in. o opracowywanie szczepionek dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Być może uda nam się nawet wyeliminowanie tych wariantów, zanim się zdążą się przyjąć - dodał.

Naukowcy zwrócili uwagę na fakt, że podobnie jak wiele innych wirusów RNA, Covid-19 charakteryzuje się wysokim współczynnikiem mutacji, co oznacza, że ewoluuje niezwykle szybko. Właśnie dlatego rozpoznawanie nowych szczepów wymaga dużego wysiłku.