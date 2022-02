Zarząd Dróg Miasta Krakowa zerwał umowy z konsorcjami firm, które w 2021 roku odpowiadały za utrzymanie oznakowania ulic. Na oba nałożono prawie 5 mln zł kar.

zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Firmy te nie spełniły naszych wymagań. Wykonywały prace w sposób nienależyty, popełniały błędy i przekraczały terminy - mówił rzecznik prasowy ZDMK Michał Pyclik.

Chodziło zarówno o oznakowanie pionowe, czyli znaki ustawiane przy drogach jak i oznakowanie poziome - malowane na jezdniach. Po kontrolach Zarząd Dróg najpierw wezwał obie firmy do poprawy, ale nadal nie był zadowolony z ich usług. Naliczył więc kary - prawie 20 mln zł. Ponieważ zawarte umowy nie dopuszczają aż tak wysokich kwot, a co najwyżej 20 proc. wartości kontraktu, jedna firma musi zapłacić 2,3 mln zł, druga ok. 2,5 mln zł.

Teraz ZDMK zerwał umowy. Zerwaliśmy umowy w trybie natychmiastowym - poinformował Pyclik. Wobec odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie wykonawców, naliczono dodatkowe kary - wynoszące 10 proc. wartości kontraktu, czyli kolejne ponad 2 mln.

Firmy nie zgadzają się z tą decyzją i zapowiadają, że będą się odwoływać.

Co teraz? Oznakowanie miasta jest prowadzone w trybie interwencyjnym, a Zarząd Dróg Miasta Krakowa w przetargu wyłoni firmę, która będzie się tym zajmować przez najbliższe dwa lata.