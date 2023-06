Firma Rewizor, prowadząca kontrole biletów w autobusach i tramwajach, wypowiedziała w piątek miastu Kraków umowę i równocześnie rozwiązała umowy z pracownikami. "To nagła decyzja, ale dla pasażerów nie oznacza żadnych zmian" - powiedział PAP Sebastian Kowal z ZTP.

Od soboty 1 lipca kontrole w pojazdach komunikacji miejskiej prowadzić będą wyłącznie pracownicy Zarządu Transportu Publicznego, którzy są w tym kierunku przeszkoleni. Poza tym ZTP cały czas prowadzi rekrutację na kontrolerów.

W czerwcu ZTP ogłosił, że prowadzi rekrutację kontrolerów i od 1 lipca bilety sprawdzać będą - oprócz pracowników Rewizora - także kontrolerzy miejscy. Kontrola pracowników miejskich miała jednak być tylko kontrolą uzupełniającą kontrole Rewizora, który był podwykonawcą ZTP.



W związku z tą informacją ( o zerwaniu umowy przez firmę Rewizor), całkowicie od 1 lipca będziemy prowadzić usługi kontrolerskie. Pozwoli nam to przede wszystkim na bardziej efektywne zarządzanie koordynacją całego procesu kontroli, a także - na czym nam bardzo zależy - na lepszą komunikację z pasażerami - mówi RMF FM Sebastian Kowal z ZTP.

Firma Rewizor zajmowała się kontrolą biletów w Krakowie od marca 2022 r. Od tego czasu ZTP nałożył na nią kary w wysokości ponad 3 mln zł, z czego spółka do tej pory zapłaciła 30 tys. zł.

Seria pobić kontrolerów Rewizora

W Krakowie od listopada ubiegłego roku doszło do co najmniej 10 pobić kontrolerów Rewizora przez pasażerów komunikacji miejskiej.

Spółka Rewizor miesięcznie wystawiała w Krakowie 9-10 tys. wezwań do zapłaty kar za jazdę bez ważnego biletu. Rekordowy był listopad, kiedy wezwanie do zapłaty otrzymało 11 tys. osób.



W ciągu doby pracownicy spółki przeprowadzali ponad 1 tys. kontroli, w miesiącu musieli ich zrealizować co najmniej 27 tys. W praktyce miesięcznie było to ponad 30 tys. kontroli.



Spółka, na mocy umowy z miastem, była zobowiązana dobowo wysyłać 68 kontrolerów do pojazdów komunikacji miejskiej. Jeżeli Rewizor nie spełniał takich wymogów, to ZTP nakładał na niego kary finansowe.