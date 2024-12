Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu prof. Andrzej Betlej pozostanie na tym stanowisku kolejną kadencję. Minister kultury Hanna Wróblewska przyjęła rekomendację komisji konkursowej, która wybrała kandydata bezwzględną większością głosów.

Andrzej Betlej / Łukasz Gągulski / PAP

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało w piątek o wyłonionym kandydacie na stanowisko dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki. Jak przekazano, komisja konkursowa podjęła uchwałę o zarekomendowaniu minister kultury kandydatury Andrzeja Betleja, który w tajnym głosowaniu uzyskał bezwzględną większość głosów. Minister kultury Hanna Wróblewska przyjęła tę rekomendację.

Wawel otwarty

Swoją pierwszą kadencję prof. Andrzej Betlej zaczynał w 2020 roku z hasłem "Wawelu otwartego", rozumianego jako udostępnianie zwiedzającym miejsc dotąd dla nich zamkniętych, zaoferowanie nowych atrakcji i wprowadzenie zmian organizacyjnych, które pozwolą bliżej poznawać wawelskie dziedzictwo.

Wawel powinien stać się instytucją, która będzie w stanie pokazywać rzeczy nowe w nowatorski sposób, jednocześnie nie przestając czerpać z najlepszych tradycji - mówił w grudniu 2020 roku, zapowiadając plany na kolejny rok. Wśród nich było otwarcie wystawy "Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021-1961-1921", pierwszego od XVI wieku pokazu całej kolekcji arrasów, jakie powstały na zamówienie króla Zygmunta Augusta i znajdują się w polskich zbiorach. Ekspozycja doczekała się entuzjastycznych recenzji i przyciągnęła blisko 120 tys. zwiedzających.

Wawel jest Wasz

Wawel jest otwarty, ale myślę, że można dodać do tego drugie, bardzo ważne hasło: Wawel jest wasz - mówił Betlej na zakończenie kolejnego roku kierowania instytucją. Chociaż był to okres naznaczony pandemią i związanymi z nią dalszymi ograniczeniami, dyrektor oceniał go jako pomyślny i otwierający na większą liczbę potencjalnych odbiorców. Te trudne, pandemiczne czasy stały się pewnego rodzaju szansą na rozwój komunikacji, kontaktu ze wszystkimi, którzy nie mogli przyjść na wzgórze wawelskie - mówił wówczas, odnosząc się m.in. do rozwoju działalności prowadzonej online.

W kolejnych latach ważnymi dla Zamku wydarzeniami było otwarcie Lapidarium oraz nowej odsłony Skarbca Koronnego, w którym znalazły się cenne depozyty, dary i pamiątki, w tym m.in. precjoza z królewskich i książęcych skarbców.

Z końcem 2022 roku Zamek ogłosił, że kolejnym krokiem będzie udostępnienie nigdy nieeksponowanych pałacowych piwnic. Zwiedzający po raz pierwszy zobaczą, jak wzniesiono renesansową rezydencję, doświadczą ukrytej przez wieki - z przyczyn naturalnych, a teraz odsłoniętej - historii - zapowiadał dyrektor Wawelu, oceniając, że otwarcie podziemi Wawelu zyska miano jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych najbliższego czasu. Na zorganizowanej w tym miejscu, otwartej ostatecznie w styczniu br. wystawie "Wawel Podziemny. Lapidarium", opowiedziano o powstaniu jagiellońskiej rezydencji i dziejach jej konserwacji.

450 dzieł Jagiellonów

Wcześniej na Wawelu otwarto ekspozycję "Obraz Złotego Wieku" określoną przez jego władze "największą wystawą w historii Zamku". W siedemnastu salach na trzech kondygnacjach Wawelu zebrano 450 dzieł należących do ostatnich Jagiellonów. Wawelską kolekcję udało się wzbogacić wybitnymi dziełami pędzla Tycjana, Belliniego i Jana Breughla II Młodszego, a także nabytkami z porcelany z królewskiej manufaktury w Miśni. Rok 2023 instytucja zamykała z rekordową liczbą 2,5 mln odwiedzin.

Przed objęciem kierownictwa Wawelu prof. Betlej był dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie (2016-2019), a w latach 2012-2015 dyrektorem Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest historykiem sztuki prowadzącym badania nad sztuką Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. W maju 2019 uzyskał tytuł profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w lipcu 2024 profesora.