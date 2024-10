Już w najbliższą niedzielę startuje 10. Cracovia Półmaraton Królewski oraz bieg na 5 km "Czaniecka Piątka". W związku z tym mieszkańcy muszą się przygotować na zmiany w organizacji ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej.

Bieg startuje przed krakowską TAURON Areną, a uczestnicy do pokonania mają ponad 21 km.

Od lat impreza ta przyciąga do stolicy Małopolski tysiące zagranicznych biegaczy, którzy w ten sposób łączą swoją pasję ze zwiedzaniem miasta.

Uczestnicy pobiegną koło Wisły, następnie okrążą Wawel, by potem dobiec do krakowskich Błoń i tam zawrócić. Finisz jak co roku ma miejsce w TAURON Arenie.

W związku ze sportowymi wydarzeniami na kilku ulicach w Krakowie zostaną wprowadzone zmiany, a kierowcom zaleca się skorzystanie z objazdów. Zmiany dotkną także osoby korzystające z komunikacji miejskiej, wiele linii będzie miało zmienione trasy, dlatego przed podróżą należy dokładnie sprawdzić rozkład.