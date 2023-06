Były prezes IPN Jarosław Szarek został wybrany na nowego dyrektora Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie - poinformował krakowski magistrat, który wraz z województwem małopolskim współprowadzi tę instytucję.

Jarosław Szarek / Paweł Skraba / PAP

Zgodnie z przekazanym komunikatem, kandydata na nowego dyrektora wskazała komisja konkursowa składająca się między innymi z przedstawicieli miasta, województwa, MKiDN, środowiska muzealniczego oraz organizacji związkowych.

Zdaniem członków komisji konkursowej, której przewodniczyła Katarzyna Olesiak, dyrektorka Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, Jarosław Szarek przedstawił najbardziej interesujący autorski program koncepcji organizacyjnej, finansowej i programowej Muzeum AK w Krakowie.



Poza znajomością odpowiednich przepisów, kompetencjami menadżerskimi i organizacyjnymi zaprezentował też znakomitą wiedzę historyczną, szczególnie w zakresie historii Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego - wskazała komisja.



Wybrana przez członków komisji kandydatura została przedstawiona prezydentowi Krakowa Jackowi Majchrowskiemu, który po uzyskaniu aprobaty Województwa Małopolskiego, podjął decyzję w sprawie powołania Jarosława Szarka na stanowisko dyrektora Muzeum Armii Krajowej na okres pięciu lat. Szarek zastąpi na tym stanowisku Marka Lasotę, który kierował placówką od 2017 roku.



Jarosław Szarek (ur. 1963) jest historykiem, doktorem nauk humanistycznych. W latach 1992-97 był dziennikarzem i redaktorem "Czasu Krakowskiego". W latach 2000-23 pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, a w latach 2016-21 prezesem IPN.



Jest autorem książek: "Wojna z narodem", "Przebudzenie Polaków. 1920 Prawdziwy cud nad Wisłą", "Powstanie Styczniowe. Zryw wolnych Polaków", "Czarne juwenalia", a także kilkuset tekstów, wywiadów, reportaży. Uczestnik wielu przedsięwzięć edukacyjnych, warsztatów, koncepcji wystaw, konkursów popularyzujących historię. Członek Rady Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce oraz Rady Muzeum przy Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II.



Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie zajmuje się gromadzeniem i zabezpieczaniem zbiorów związanych z profilem tematycznym instytucji oraz badaniami naukowymi, prowadzącymi do nadania kontekstu kulturowego gromadzonym zbiorom. Do równorzędnych celów należy upowszechnianie wiedzy w tematach: historii XX wieku, II wojny światowej, Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.



Placówka mieści się w zabytkowym budynku koszarowym centrum logistyki i dowodzenia Twierdzy Kraków, wzniesionym ok. 1911 roku. Po sfinansowanej ze środków unijnych rewitalizacji bryła budynku pozostała bez zmian, ale całkowicie przebudowano jego wnętrze, które ma blisko 6,5 tys. m kw. Powierzchni. Ekspozycja stała w nowej przestrzeni została uroczyście otwarta we wrześniu 2012 r. W zbiorach Muzeum AK znajdują się eksponaty zgromadzone m.in. dzięki kombatantom AK i ich rodzinom.