Kraków, miasto królów i legend, co roku na przełomie listopada i grudnia zamienia się w zimową krainę czarów, przyciągającą tłumy poszukiwaczy świątecznej atmosfery z całej Polski i świata. W tym roku, od 29 listopada 2024 do 1 stycznia 2025, serce Krakowa - Rynek Główny - znów rozświetli się tysiącami światełek Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Ubiegłoroczny jarmark bożonarodzeniowy w Krakowie / PAP/Abaca

Ponad 30 lat tradycji

Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie to wydarzenie z ponad 30-letnią tradycją, które każdego roku przyciąga zarówno mieszkańców miasta, jak i turystów z całego świata. To nie tylko okazja do zakupu unikatowych świątecznych prezentów, ale również moment, by poczuć wyjątkową, przedświąteczną atmosferę. W tym roku na gości czekać będzie 105 kiosków handlowych i gastronomicznych, oferujących wszystko, co najlepsze z Polski i zagranicy - od rękodzieła, przez regionalne przysmaki, po unikatowe dekoracje świąteczne.

Świąteczne smaki i dźwięki

Na Jarmarku nie zabraknie również kulinarnych atrakcji. Polskie potrawy, takie jak karkówka, szaszłyki, golonka, czy tradycyjne pierogi, z pewnością rozgrzeją każdego odwiedzającego. Dla lubiących słodkości przygotowano stoiska z ręcznie zdobionymi piernikami, prażonymi orzechami czy karmelowymi słodyczami. Nie zabraknie również grzańca galicyjskiego oraz innych ciepłych napojów.

Kultura w sercu Jarmarku

Organizatorzy szczególny nacisk kładą na bogaty program kulturalny. Wśród wydarzeń znajdą się występy zespołów artystycznych, prezentacje gmin i tradycyjne kolędowanie. Niezwykłą atrakcją będzie Korowód Szopek Krakowskich oraz międzynarodowy projekt "Mosty Między Miastami", łączący młodych artystów z różnych krajów. Dla najmłodszych przygotowano spotkanie z Mikołajem oraz możliwość napisania do niego listu.

/ Materiały prasowe

Wsparcie społeczne i ekologiczne

Warto podkreślić, że Jarmark ma również wymiar charytatywny. Organizatorzy udostępniają stoiska dla organizacji ukraińskich oraz instytucji charytatywnych, takich jak Caritas czy Fundacja Zmieniamy Niemożliwe. Dochód ze sprzedaży produktów na tych stoiskach wesprze działalność tych organizacji.

Ekologia również stoi na wysokim miejscu w priorytetach organizatorów. Dekoracje świąteczne to głównie żywe choinki.

Kraków w oczach świata

Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie to wydarzenie o międzynarodowym zasięgu, co roku zdobywające uznanie w oczach turystów i mediów z całego świata. Od CNN, przez "The Guardian", po włoskie wydawnictwa - wszyscy doceniają unikatową atmosferę i bogactwo oferty krakowskiego jarmarku. Nie bez powodu wydarzenie to zostało laureatem Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska".