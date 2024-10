Są pieniądze dla Domów Pomocy Społecznej w Małopolsce - poinformował wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. To efekt interwencji dziennikarzy RMF FM, którzy nagłośnili dramatyczną sytuację finansową części placówek. Wiele DPS-ów jest zadłużonych i grozi im zamknięcie.

/ RMF FM

Jak informowaliśmy w RMF FM, w tym roku DPS-om obniżono dotację o 560 zł na osobę. Chodzi o placówki, w których są mieszkańcy na tzw. starych zasadach, czyli przyjęci przed 2004 rokiem.

Wojewoda małopolski zapewnia, że do końca roku DPS-y dostaną łącznie 3 miliony złotych. To wzrost dotacji o 635 zł na każdego podopiecznego na tzw. starych zasadach. Łącznie zamiast 3 800 zł będzie to 4 435 zł.

Pieniądze trafiły już do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Powiaty otrzymały środki proporcjonalnie do liczby DPS-ów i mieszkańców przyjętych "na starych zasadach". Mamy świadomość, że takie rozwiązanie pozwoli godnie przetrwać placówkom do końca roku, ale nie działa wstecz - mówi wojewoda małopolski w rozmowie z reporterką RMF FM.

Jak dodał, w Małopolsce będą kontrole zadłużenia DPS-ów.

Problem ogólnopolski

Problem jest ogólnopolski i palący. My zgasiliśmy ten pożar na poziomie Małopolski. Musimy sprawdzić, jakie jest realne zadłużenie wszystkich DPS-ów w naszym regionie. Potem możemy rozmawiać o oddłużeniu, przywróceniu płynności finansowej i wysokości dofinansowania w przyszłości - podkreślił Krzysztof Jan Klęczar.

Łącznie w Małopolsce działa 91 DPS-ów, z czego w 77 są mieszkańcy przyjęci przed 2004 rokiem, czyli na tzw. starych zasadach. Problem jest jednak ogólnopolski.

Sytuacja finansowa wielu placówek jest dramatyczna, a ich dyrektorzy obawiają się zamknięcia.

Długo rozmawialiśmy na ten temat z wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Podejmiemy działania na poziomie budżetu państwa tak, by nie trzeba było takich kroplówek stosować. (...) Być może niedzielenie pensjonariuszy na przyjętych przed i po 2004 roku byłoby dobrym kierunkiem, ale nad tym pochylą się eksperci w ministerstwie - mówił wojewoda.

Zapewnił, że do końca roku ministerstwo przedstawi propozycję systemowego rozwiązania problemów finansowych Domów Pomocy Społecznej.

W całej Polsce działa 1800 DPS-ów prowadzonych przez różne podmioty.