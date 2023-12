Marcin Horała: Sam się zwolnię, nie trzeba będzie mnie zwalniać

"Nie będzie trzeba mnie zwalniać, bo sam się zwolnię" - mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i RMF24 Marcin Horała, obecny Pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Marcin Horała / Leszek Szymański / PAP

"Ale jakiś pełnomocnik ds. CPK być musi" - podkreślił gość Bogdana Zalewskiego. Horała zauważył, że to wynika z wymogu prawnego. "Obowiązuje ustawa o CPK, pełnomocnik ds. CPK jest stroną licznych postępowań administracyjnych, które się toczą, trzeba je przeprowadzić do końca" - zaznaczył. "Niemianowanie pełnomocnika ds. CPK byłoby niedopełnieniem obowiązku przez premiera" - dodał.

Bogdan Zalewski pytał też swojego gościa, czy projekt CPK to megalomania. "Samo lotnisko CPK to będzie gdzieś 10, 11 lub 12 lotnisko w Europie" - zauważył Horała. "Czy 12. lokata dla Polski w Europie to jest megalomania? Czy to mania wielkości?" - dopytywał nasz gość.