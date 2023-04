Klasztor ojców pijarów w Krakowie, jak co roku, przygotował grób pański z motywem przewodnim. W ubiegłym roku skoncentrowano się na wojnie w Ukrainie, w tym roku grób ma symbolizować bezbarwność i jałowość życia bez Chrystusa.

Grób pański u krakowskich pijarów / Józef Polewka / RMF FM

Jak powiedział reporterowi RMF FM Markowi Wiosło o. Piotr Wiśniowski, "nasz grób w tym roku odwołuje się do codzienności, ale tej, za którą trochę tęsknimy". Wszyscy zwracamy uwagę na to, że w naszej codzienności coś tracimy, coś gubimy, coś nam się popsuło. Ta nasza codzienność traci smak, swój wyraz, sens, dlatego też grób w tym roku jest utrzymany w jednej, stonowanej barwie, wszystko jest białe, ale bardziej można by powiedzieć, że jest bezbarwne, bezkolorowe - mówi pijar.

Jak dodaje, kwiaty są symbolem "promieni barw, z taką nadzieją, że Jezus jest tym, który przywraca nam barwę w życiu, przywraca sens naszej codzienności".

Przedmioty codziennego użytku, które użyto do przygotowania grobu pańskiego, "to jest odwołanie wprost do naszej codzienności, do różnych sfer naszej codzienności" - wyjaśnia o. Piotr Wiśniowski.

Mamy biurko, miejsce pracy, mamy białą koszulę, sprzęt związany ze sportem - białe, jednakowe. Troszeczkę żyjemy w czasach, w których coś lub ktoś nam nakazuje, że musimy być tacy, musimy być jednakowi, bo wypada, bo to jest modne, ale to życie staje się właśnie takie jednolite, bezbarwne. A Chrystus lubi różnorodność, barwy, kolory, odmienność i dobrze by było, żebyśmy zachowywali tę indywidualność, że każdy z nas powinien być inny - mówi o. Wiśniowski.

Grób będzie można zwiedzać od jutra, od godziny 15, w kryptach klasztoru pijarów w Krakowie.