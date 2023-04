Święta Wielkanocne to najważniejsze święta dla wszystkich chrześcijan. Od Wielkiego Czwartku rozpoczynają się uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego wierni wspominają mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W tym roku Triduum Paschalne przypada 6, 7 i 8 kwietnia.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w jednym z kościołów w Przemyślu w Wielki Czwartek. / Darek Delmanowicz / PAP

Od Wielkiego Czwartku Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego będzie wspominać mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

W 2023 roku Triduum Paschalne przypada 6, 7 i 8 kwietnia. Wielki Czwartek to wspomnienie Ostatniej Wieczerzy, Wielki Piątek męki Chrystusa, a w Wielką Sobotę wierni tradycyjnie święcą pokarmy.

Święta Wielkanocy wiążą się z żydowską Paschą. Święto to jest wspomnieniem niewoli narodu izraelskiego w Egipcie. Wyjście z Egiptu poprzedziło rytualne spożycie baranka paschalnego. Chrześcijanie wierzą, że Chrystus, kiedy spożywał ostatnią wieczerzę paschalną, wypełnił symbole starotestamentowe i był Barankiem Paschalnym, który dopełnił zbawczej ofiary.

Pierwsze wzmianki o celebracji Wielkiego Tygodnia pochodzą z IV wieku. Do 1929 r. na określenie Triduum Paschalnego stosowano termin Triduum Sacrum. Obecnie używana nazwa pojawiła się w 1924 r.



Ostatnie trzy dni upamiętniające Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego przypominają trzy etapy jednego wydarzenia - zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią.

Wielki Czwartek

Kościół katolicki kończy trwający 40 dni Wielki Post Mszą Krzyżma w Wielki Czwartek. W czasie tej liturgii błogosławione są oleje chorych i katechumenów oraz konsekrowane jest krzyżmo, czyli olej używany w czasie udzielania sakramentów chrztu, bierzmowania i święceń kapłańskich oraz ślubów wieczystych, konsekracji biskupów oraz konsekracji ołtarza w kościołach.

To w tym dniu opróżniane jest tabernakulum, które pozostaje puste aż do Niedzieli Zmartwychwstania. W czasie tej mszy ma miejsce uroczysty obrzęd obmycia nóg, tzw. mandatum. Nawiązuje to do gestu, który Jezus wykonał wobec swoich uczniów.

W tym dniu w czasie liturgii przestają też grać organy, a ministranci nie używają dzwonków. Ta cisza trwa aż do Wigilii Paschalnej.

Wielki Piątek

Wielki Piątek jest dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. To jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza św. W świątyniach celebrowana jest jedynie Liturgia Męki Pańskiej w czasie, które odczytuje się Mękę Pańską według Ewangelii św. Jana.

Ma także miejsce adoracja Krzyża, któremu oddaje się cześć poprzez klęknięcie - jak Chrystusowi Eucharystycznemu.

W tym dniu na ulicach wielu miast sprawowana jest publicznie Droga Krzyżowa. Obowiązuje post ścisły. W praktyce oznacza to, że ograniczamy się do spożycia trzech posiłków, w tym tylko jednego do syta. Oprócz tego, tak jak w każdy piątek, wierni są zobowiązani do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych

Grób Pański w kościele Świętego Marcina w Warszawie / Tomasz Gzell / PAP

Wielka Sobota

Wielka Sobota to dzień ciszy i oczekiwania na Zmartwychwstanie.

W Wielką Sobotę także nie odbywa się Msza Święta. Zgodnie z wielowiekową tradycją, rano wierni święcą pokarmy (jajka, chleb, baranka wielkanocnego, chrzan, sól czy babkę wielkanocną) oraz odwiedzają Grób Pański.

Świętowanie Zmartwychwstania zaczyna się w sobotę wieczorem. Po zmroku odbywa się liturgia Wigilii Paschalnej, podczas której poświęcona zostaje woda i ogień. Według wierzeń, Jezus zmartwychwstał w nocy. Modlitwa rozpoczyna się od liturgii światła, liturgii słowa, liturgii chrztu i liturgii eucharystii. Wszystko kończy uroczysta procesja rezurekcyjna.

W niektórych regionach w Polsce rezurekcja jest przeniesiona na niedzielny poranek, co nawiązuje do tego, że niewiasty znalazły pusty grób Jezusa właśnie o poranku w niedzielę.

To zakończenie Triduum Paschalnego. Zgodnie z żydowską tradycją, o zmroku nastaje nowy dzień, więc rozpoczyna się już radość ze Zmartwychwstania Jezusa.

"Triduum paschalne to trzy najważniejsze dni dla wszystkich wyznawców Chrystusa"- mówi w rozmowie z Tomaszem Weryńskim ksiądz Tomasz Jaklewicz z Archidiecezji Katowickiej.

Posłuchaj rozmowy o znaczeniu Triduum Paschalnego: