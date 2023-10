Już w poniedziałek 34. "Granie na SZCZekanie", czyli kolejna edycja tradycyjnego koncertu charytatywnego na rzecz krakowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Jak co roku na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki - wszystko po to, by wspomóc zwierzęta.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock 34. koncert charytatywny "Granie na SZCZekanie" odbędzie się w poniedziałek, 23 października, w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Początek o godzinie 18:30. Zakup nowoczesnego wyposażenia medycznego Jak powiedziała w rozmowie z reporterem RMF FM Markiem Wiosło Joanna Repel z Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, "co roku z pieniędzy z aukcji, z koncertu kupujemy jakąś dużą rzecz do schroniska". Była to kompletnie wyposażona sala operacyjna, urządzenie do badania krwi, rentgeny - wymienia. Podkreśla, że "każdy grosz z aukcji i dochodu z koncertu zostanie przeznaczony na pomoc zwierzakom z krakowskiego schroniska". W krakowskim schronisku przybywa ponad 800 psów i kotów, które cały czas czekają na adopcję. Granie na SZCZekanie / Materiały prasowe Kto wystąpi na koncercie? Podczas niezwykłego koncertu zagrają i zaśpiewają niezwykli artyści: Grażyna Brodzińska

Krzysztof Cugowski

Future Folk

Andrzej Sikorowski

Andrzej i Jacek z zespołu Skaldowie

Ola Królik

Jacek Królik

Michał Kwiatkowski

Renata Żełobowska - Orzechowska

Mariusz Pędziałek

Piotr Chłosta i Przyjaciele

Mirosław Hady

Łukasz Adamczyk

Tomasz Kałwak

