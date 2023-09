Najbardziej znany obwarzanek w Krakowie nie jest jedynym prawnie chronionym wypiekiem Stolicy Małopolski. Kraków to jedyne miasto w Europie, które wprowadziło dwa wyroby piekarnicze na listę produktów regionalnych Unii Europejskiej. Tym kolejnym jest chleb prądnicki, którego historia sięga czasów średniowiecza.

Poczęstunek tradycyjnym chlebem prądnickim / Jacek Bednarczyk / PAP

Drugim wyrobem piekarniczym jest Chleb Prądnicki - właśnie ten wypiek znalazł się teraz w gronie stu najlepszych rodzajów pieczywa na świecie, według międzynarodowego serwisu kulinarnego - Taste Atlas. To jeden z najstarszych wypieków, znany już w 13 wieku - wiadomo, że uwielbali go królowie.

Jak powiedział w rozmowie z RMF FM dr Marcin Gadocha z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, jest już o tym niezwykłym wypieku konkretna informacja z 15 wieku.

Piekarze musieli go wypiekać na Prądniku na pptrzeby biskupa Wojciecha Jastrzębca. Chleb był duży, potężny, smaczny, aromatyczny. Na tyle był popularny, że król Stanisław August Poniatowski prosił, aby mu go przywożono do Warszawy. Cieszył się ogromną popularnością wśród mieszkańców Krakowa. Był droższy niż chleb wiejski, był czasem droższy od chleba ciemnego. Ta renoma szła także w cenie - mówi dr Marcin Gadocha.

Jak przyznał, niestety nie znamy receptury tego najstarszego chleba z 15 i 16 wieku. Znamy natomiast receptury z 20 wieku - zaznaczył.

Antoni Madej odtwarza średniowieczną procedurę

Był okrągły lub podłużny, wiemy, że były to potężne bochny. Św. P. Antoni Madej wypiekał w swej piekarni bochny do 4,5 kg, wypiekał też takie egzemplarze do 12 kg. Był to dosyć potężny chleb jak na tamte czasy - wyjaśnił.

Chleb z niewiadomych względów zniknął.

Po II wojnie światowej Pan Antoni Madej poszukiwał receptury tego chleba. I okazało się, że dodawano do niego ziemniaki. I to one dawały mu ten niezwykły smak. To było w nim rarytasem. Pan Antoni robił różne próby, sercem tego chleba był zakwas. Uzyskał go na Prądniku. Ważne były również propocje i jakość mąki - powiedział dr Marcin Gadocha.

Ten wyjątkowy chleb wytrzymywał miesiąc, wystarczyło przykryć go ściereczką. Aby poprawić jego smak, należało wstawić go z miską wody do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni.

Pełny smak osiąga dopiero dzień po wyjęciu z pieca.





