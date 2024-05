Wiosenna energia połączy się z umiłowaniem nietuzinkowej mody. Przez trzy dni majówki, dwie łódzkie pracownie w OFF Piotrkowska Center otworzą swoje drzwi dla poszukiwaczy wyjątkowych ubrań i oryginalnych stylizacji. Na odwiedzających czekać będą najnowsze kolekcje, promocje i przekąski.

"Majówka za różowymi drzwiami" w OFF Piotrkowska Center w Łodzi / materiały prasowe/materiały zewnętrzne / Materiały prasowe

Projektanci zapraszają do przekraczania różowych drzwi od 1 do 3 maja, od g. 12.00 do 18.00.

Majówka w otwartych pracowniach to niecodzienna okazja, by pobuszować m.in. wśród wieszaków pracowni, wyróżnionej swego czasu przez Vogue.pl w rankingu najlepszych sklepów vintage. Na co dzień, odwiedzać ją można tylko po wcześniejszym umówieniu, a znaleźć tam można ubraniowe skarby z minionych dekad, które zostały starannie wyselekcjonowane przez pasjonatki mody.

Katarzyna i Agnieszka, twórczynie tego miejsca, postawiły na jakość i oryginalność ubrań o ponadczasowym designie i niepowtarzalnym charakterze. Przez trzy dni majówki, każdy odwiedzający będzie mógł cieszyć się nie tylko bogactwem oferty, ale również promocjami, w tym atrakcyjnymi rabatami.

Zapraszamy do naszego magicznego świata vintage, gdzie każdy element ubioru ma swoją historię do opowiedzenia. Otwarte Pracownie to nie tylko okazja do zakupów, ale też możliwość dzielenia się naszą pasją do ubrań vintage i inspiracji, które one niosą - mówią twórczynie tego miejsca.

W majówkę otwarta będzie także pracownia z trzema łódzkimi marki: Ulka Ta Od Szycia, Maciej Redo i Liczę Do Trzech. Od trzech lat działają wspólnie, połączone wizją mody cyrkularnej i chęcią wypełnienia świata kolorem.

Moda to dla nas nie tylko sposób na wyrażenie siebie, ale także forma sztuki i ekspresji. W naszej pracy stawiamy na unikalność i oryginalność, starając się przekształcić vintage'owe inspiracje w nowoczesne kreacje, które zachwycą naszych klientów - opowiadają projektanci. Mamy nadzieję, że zarazimy naszych gości tym spojrzeniem na modę - dodają.

Goście będą mieli okazję zapoznać się z propozycjami projektantów: kreatywnymi przeróbkami kurtki jeansowej, fantastycznymi marynarkami i patchworkowymi bluzami, które można będzie podziwiać i w promocyjnych cenach kupić na miejscu. Będzie też czas na chwilę rozmowy o modzie cyrkularnej i mały poczęstunek.