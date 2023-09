Trwa 9. edycja Festiwalu KultURO. Przed nami koncert w Fortach Kleparz. Festiwal KultURO to niezwykłe wydarzenie kulturalne, którego głównym celem jest propagowanie profilaktyki badań układu moczowego. Już od ośmiu lat z powodzeniem łączy urologię z muzyką i sztuką.

/ Materiały prasowe

Organizatorzy przełamują tabu związane z chorobami układu moczowego, edukują, organizują bezpłatne konsultacje ze specjalistami oraz badania profilaktyczne.

I edycja Festiwalu KultURO odbyła się 12 grudnia 2015 r. w Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. Św. Wawrzyńca w Krakowie. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Goście Festiwalu mieli okazję oglądnąć wystawę rysunków autorstwa Tomasza Wiatra pod tytułem "Sztuka i Urologia" oraz wziąć udział w aukcji charytatywnej. Zebrane środki zasiliły budżet stowarzyszeń propacjenckich Gladiator i UroConti.

Tegoroczna edycja kładzie nacisk na profilaktykę chorób urologicznych u kobiet, a festiwal odbywa się pod hasłem "Nie tylko dla mężczyzn".

9. edycja festiwalu KultURO wpisuje się w ramy międzynarodowego Tygodnia Urologii. Festiwal to nie tylko koncerty, wystawy i seminaria, ale przede wszystkim możliwość skorzystania z bezpłatnych porad urologicznych i badań profilaktycznych.

KultURO to nie tylko bezpłatne konsultacje i spotkania z lekarzami w gabinetach. Wizytówką tego festiwalu jest mocno rockowy koncert, na którym już w sobotę 16 września zagra sam profesor Piotr Chłosta, towarzyszyć mu będą Kasia Chlebny, Renata Przemyk, Janusz Grzywacz, Marek Piekarczyk oraz Trzynasta w Samo Południe.

Koncert odbędzie się w sobotę 16 września, godz. 17.00 w Fortach Kleparz. Wstęp jest bezpłatny.

/ Materiały prasowe

Wydarzenia w ramach Festiwalu KultURO potrwają do końca roku. Szczegółowe informacje można znaleźć na >>>STRONIE ORGANIZATORA<<< .

Pomysłodawcą festiwalu jest prof. dr hab. med. Piotr Chłosta (FEBU), kierownik Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU), członek rad naukowych krajowych i zagranicznych czasopism recenzowanych oraz członek wielu towarzystw naukowych, m.in. European Association of Urology (EAU), Association of Academic European Urologists (AAEU), Laparoscopy Working Group of European Section Uro - Technology (ESUT), American Urological Association (AUA), Royal College of Surgeons (FRCS). Autor lub współautor ponad 250 prac naukowych opublikowanych w recenzowanych medycznych czasopismach naukowych w kraju i za granicą oraz kilkunastu rozdziałów w książkach, a także współredaktor i współautor pierwszego w Polsce Atlasu Laparoskopii Urologicznej. Profesor Chłosta wprowadził do rodzimej urologii szereg nowatorskich metod operacyjnych i oryginalnych modyfikacji kilku powszechnie stosowanych sposobów leczenia zabiegowego.