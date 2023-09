W sobotę 16 września Londyńskie Muzeum Wiktorii i Alberta otwiera dużą wystawę poświęconą życiu i twórczości Coco Chanel. Można tam będzie zobaczyć prawie 200 strojów. Od słynne kremowej bluzki z jedwabnego dżerseju z 1916 roku po słynną "małą czarną". Będą też kreacje projektowane przez Coco Chanel dla gwiazd kina.

Coco Chanel w 1932 roku / PAP/Alamy

Coco Chanel projektowała dla takich gwiazd kina jak Lauren Bacall czy Marlene Dietrich. Na wystawie, którą przygotowało Londyńskie Muzeum Wiktorii i Alberta będzie też sekcja poświęcona perfumom oraz torebkom.

Suknia Chanel z kolekcji z lat 30. XX wieku / PAP/Photoshot

Jak czytamy w opisie wystawy na stronie muzeum V&A, po raz pierwszy udało się tak obszernie zaprezentować owoce pracy Coco Chanel od otwarcia jej pierwszego butiku w Paryżu w 1910 roku do ostatniej kolekcji z 1971 roku. W tym roku Coco Chanel zmarła w wieku 87 lat. Tematem wystawy, zatytułowanej "Gabrielle Chanel. Manifest Mody", jest ewolucja jej kultowego stylu projektowania, który nadal wpływa na sposób, w jaki ubierają się kobiety.

Suknia z kolekcji Lato 1963 / PAP/Photoshot

Na wystawie znajdą się też wątki nawiązujące do kolaboracji projektantki z Niemcami w czasie wojny. Jak przypominają twórcy londyńskiej wystawy Coco Chanel zakochała się w attache ambasady niemieckiej Hansie Güntherze von Dincklage. W lipcu 1941 roku władze nazistowskie zarejestrowały ją jako swoje "zaufane źródło". Słynna projektantka dostała kryptonim "Westminster" o numerze ewidencyjnym F7124. W grudniu 1943 roku naziści próbowali wykorzystać jej znajomości w Anglii, by skontaktować się z Churchillem. Te fakty były już wcześniej znane. Ale na wystawie widzowie zobaczą też nieznane wcześniej dokumenty, z których wynika, że w styczniu 1943 roku Coco Chanel dołączyła do francuskiego ruchu oporu. Wystawa poświęconą życiu i twórczości Coco Chanel potrwa w Londynie do 25 lutego 2024 roku.