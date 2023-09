W najbliższą niedzielę przypada Światowy Dzień Serca. Z tej okazji w Parku im. Henryka Jordana w Krakowie w godz. 11:00-15:00 będzie można skorzystać z porad specjalistów i wykonać bezpłatne badania.

W parku zorganizowane zostaną punkty medyczne, w których można będzie skorzystać z porad kardiologów, kardiochirurgów, dietetyków, techników medycznych oraz pielęgniarek. Ponadto będzie możliwość wykonania bezpłatnych badań.

Zapraszamy dzieci, rodziców, dziadków - będziemy razem uczyć się, jak dbać o zdrowie. Będzie można porozmawiać z kardiologami, zrobić badania na poziom cholesterolu, lipidów, cukru, kwasu moczowego. Będziemy odpowiadać na wszystkie naglące pytania, dotyczące kardiologii - wylicza dr Monika Komar, kardiolog z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych - w tym w Polsce. By to zmienić, nie możemy inwestować wyłącznie w leczenie. Musimy się również zająć profilaktyką - tłumaczy prof. Jacek Legutko z Instytutu Kardiologii Collegium Medicum w Krakowie. Statystyki są nieubłagane - prawie 2 mln Polaków ma rozpoznaną chorobę wieńcową. Co roku ok. 100 tys. osób zapada na zawał serca - dodaje.