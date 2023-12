Choinka, choinki, choince, choinkę, choinką, choinko - do takiej odmiany przez przypadki słowa "choinka" zapraszamy, i to nie przypadek, w ramach tegorocznej akcji "Choinki pod choinkę od RMF FM i Małopolski". RMF FM - jak co roku - pomoże Wam w tworzeniu świątecznej atmosfery.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra / Archiwum RMF FM O akcji "Choinki pod choinkę od RMF FM i Małopolski" Akcja "Choinki pod Choinkę od RMF FM i Małopolski" to akcja organizowana przez nasze radio wspólnie z Małopolską Organizacją Turystyczną. W jej ramach zawitamy do 10 miast w Polsce, gdzie na słuchaczy czekać będą setki choinek i spotkania z muzycznymi gwiazdami znanymi z anteny RMF FM. W każdym z miast staną specjalne choinkowe miasteczka, w których będzie można wziąć udział w konkursach i zabawach. Dla smakoszy przygotowaliśmy prawdziwą gratkę - w Zatorze i Krakowie naszych słuchaczy uraczymy zupą rybną, a uczestnicy akcji w pozostałych miastach będą mogli otrzymać słoiczek z karpiem zatorskim. Projekt jest finansowany ze środków województwa małopolskiego. Zaczynamy w Zatorze. Sprawdźcie szczegóły Trasa tegorocznej "Choinki pod Choinkę od RMF FM i Małopolski" rozpocznie się już w najbliższą niedzielę, 10 grudnia, w Zatorze w Małopolsce. Początek o godzinie 15. Na słuchaczy - oprócz świątecznych drzewek - czekać będzie koncert zespołu Enej, spotkanie z Viki Gabor, a także uroczyste rozświetlenie wielkiej choinki miejskiej. Plan choinkowej trasy W ramach akcji "Choinki pod Choinkę od RMF FM i Małopolski" odwiedzimy w tym roku 10 miast. Oto ich pełna lista: Zator - niedziela, 10 grudnia, godz. 15, rynek,

Feel,

Lanberry. Jak było w 2022 roku? Trasa naszego żółto-niebieskiego konwoju AD 2022 wiodła przez 14 miast. Piotr Kupicha uświetnił naszą akcję w Bytomiu, a Cleo i Viki Gabor w Krakowie. W choinkowej inicjatywie wzięły udział muzyczne gwiazdy - Sara James, Blanka, Mr Zoob, Mateusz Ziółko, Enej, Wiktor Dyduła, Michał Szczygieł. Odwiedziliśmy 14 miast - Nowy Sącz, Tarnów, Kielce, Radom, Ełk, Suwałki, Olsztyn, Elbląg, Słupsk, Koszalin, Bydgoszcz, Inowrocław, Bytom i Kraków. Więcej informacji o ubiegłorocznej akcji przeczytacie TUTAJ. Zobacz również: Piekarska: Pushbacki na granicy muszą przejść do historii

