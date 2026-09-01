Bezpłatne badania mammograficzne w Krakowie. Sprawdź, gdzie staną mammobusy

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Mieszkanki Krakowa mają kolejną okazję, by zadbać o swoje zdrowie. We wrześniu w różnych częściach miasta pojawią się mobilne gabinety, w których będzie można wykonać bezpłatne badania mammograficzne. Akcja skierowana jest do kobiet w wieku 45-74 lata i finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Gdzie i kiedy staną mammobusy?

We wrześniu mieszkanki Krakowa będą mogły skorzystać z kolejnych bezpłatnych badań mammograficznych w mobilnych pracowniach.

Mammobusy pojawią się w naszym mieście 6, 8, 9 i 22 września.

Gdzie i kiedy pojawią się mammobusy?

Mammobusy zatrzymają się w Krakowie w czterech terminach, w kilku lokalizacjach:

6 września – ul. Krzywda 10, parking Centrum Handlowego CHT, godz. 10:00–15:00, tel. do rejestracji: 12 633 02 18, 503 777 651

parking Centrum Handlowego CHT, godz. 10:00–15:00, tel. do rejestracji: 12 633 02 18, 503 777 651 8 września – Os. Kombatantów 16a, przy Kauflandzie, godz. 9:00–17:00, tel. do rejestracji: 58 767 34 44

przy Kauflandzie, godz. 9:00–17:00, tel. do rejestracji: 58 767 34 44 9 września – ul. Ćwiklińskiej 14 oraz ul. Bratysławska 4, przy Kauflandzie, godz. 9:00–17:00, tel. do rejestracji: 58 767 34 44

oraz ul. Bratysławska 4, przy Kauflandzie, godz. 9:00–17:00, tel. do rejestracji: 58 767 34 44 22 września – ul. Opolska 13, przy bloku od strony balkonów i deptaku, godz. 9:00–17:00, tel. do rejestracji: 42 254 64 10

Aby zapisać się na badanie, wystarczy zadzwonić pod wskazany numer lub skorzystać z centralnej e-rejestracji dostępnej w Internetowym Koncie Pacjenta.

Jak wygląda badanie w mammobusie?

Badanie mammograficzne w mobilnych pracowniach jest tak samo skuteczne jak to wykonywane w stacjonarnych gabinetach. Podczas wizyty wykonywane są zdjęcia obu piersi, które następnie analizuje lekarz radiolog.

Jeśli wynik nie budzi zastrzeżeń, kolejne badanie można wykonać po dwóch latach. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, pacjentka zostaje skierowana na dalszą diagnostykę, która może obejmować dodatkową mammografię, USG piersi, konsultację lekarską lub biopsję.

Gdzie znaleźć więcej informacji?

Pełny harmonogram mammobusów oraz adresy stacjonarnych pracowni mammograficznych można znaleźć na stronie internetowej nfz-krakow.pl. Dodatkowe informacje o programie profilaktyki raka piersi dostępne są także pod bezpłatnym, całodobowym numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800 190 590.

Regularne badania mammograficzne pozwalają wykryć raka piersi na wczesnym etapie, kiedy leczenie jest najbardziej skuteczne.