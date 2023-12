Z powodu trudnych warunków atmosferycznych w sobotę na dwie godziny wstrzymane zostały operacje lotnicze w Międzynarodowym Porcie Kraków-Balice. Atak zimy w Europie spowodował, że na podkrakowskim lotnisku odwołano kilkadziesiąt lotów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Krakowski port z powodu trudnych warunków zimowych wstrzymał obsługę lotów pomiędzy godz. 16 a godz. 18.

Jak poinformowała Natalia Vince, rzeczniczka krakowskiego portu, warunki atmosferyczne zakłóciły prace lotniska.

Do godz. 18 odwołanych zostało kilkadziesiąt połączeń m.in. do Amsterdamu, Podgoricy, Monachium, Mediolanu i Frankfurtu.

Pięć samolotów zostało przekierowanych do Wrocławia, Warszawy i Pragi - przekazała Natalia Vince.

W trakcie przerwy w obsłudze operacji lotniczych służby portowe prowadziły odśnieżanie pasa startowego, dróg kołowania i płyty postojowej dla samolotów.

Od godz. 18 starty i lądowania zostały przywrócone.

Z tablicy odlotów krakowskiego lotniska można wyczytać, że odwołano m.in. wieczorne samoloty do Paryża (lot FR 3699 na lotnisko Beauvais) i do Londynu (lot nr FR 2435 na lotnisko Stansted). Z planu odlotów wypadły także poniedziałkowe połączenia - z godz. 6 do Monachium i z godz. 6:20 do Frankfurtu.