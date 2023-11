Wczoraj lotnisko Kraków Balice obsłużyło 8-milionowego pasażera w tym roku. Zarząd podkreśla, że do końca roku liczba ta może wzrosnąć do 9 milionów. Byłby to pierwszy przypadek, kiedy taką liczbę pasażerów obsłużyło lotnisko regionalne.

Wczoraj w Kraków Airport obsłużyliśmy 8-milionowego pasażera. Pierwszy taki wynik osiągnęliśmy w roku 2019 i wówczas również z nieskrywaną przyjemnością witaliśmy 8 milionowego podróżnego - powiedział Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport. Włoszek dodał, że krakowskie lotnisko przyciąga pasażerów przede wszystkim atrakcyjną siatką połączeń. Do końca roku mamy szansę obsłużyć jako pierwsze polskie lotnisko regionalne ponad 9 milionów pasażerów - podkreślił prezes zarządu Kraków Airport. Inwestycje krakowskiego lotniska Od roku trwa budowa nowego terminala cargo oraz obiektów i infrastruktury towarzyszącej na terenie Kraków Airport. Nowy terminal zlokalizowany będzie przy drodze wojewódzkiej nr 774 w odległości ok. 1 km od obecnego terminala cargo i terminala pasażerskiego. Na terenie lotniska Kraków - Balice realizowane są również prace budowlane związane z budową budynku stacji transformatorowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Kolejną inwestycją jest budowa nowej drogi startowej, inwestycja ważna dla krakowskiego lotniska zarówno jeśli chodzi o część wojskową jak i cywilną. Zobacz również: Przez 250 lat pozostawały ukryte. Renesansowe epitafia odnalezione w Krakowie

