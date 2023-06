"Takie zachowanie to skracanie sobie drogi do śmierci" - tak o niebezpiecznym zachowaniu kierowcy autobusu wiozącego niepełnosprawne dzieci napisały PKP Polskie Linie Kolejowe. Spółka opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z monitoringu. Sprawę skomentowała organizująca przejazd autokaru Fundacja im. Brata Alberta, której prezesem jest ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Do niebezpiecznego incydentu doszło 24 maja na przejeździe kolejowo-drogowym w Pisarach (pow. krakowski, woj. małopolskie).

Szokujące nagranie

W czwartek PKP Polskie Linie Kolejowe opublikowały w swoim kanale na YouTube nagranie z monitoringu.

Wideo youtube

Pomimo migających świateł na sygnalizatorze i zamykających się rogatek, kierujący autobusem wjechał na przejazd i uszkodził drąg rogatki. Takie zachowanie, to skracanie sobie drogi do śmierci - czytamy w opisie nagrania.

Jak podały PKP PLK, uszkodzenie rogatki sygnalizowane jest u dyżurnego ruchu. Niezwłocznie powiadomiono Straż Ochrony Kolei. Kierowcy grozi wysoki mandat, a nawet sprawa o ukaranie w sądzie - dodaje spółka.

Oświadczenie Fundacji im. Brata Alberta

Autobusem podróżowały niepełnosprawne dzieci ze Świetlicy Terapeutycznej w Radwanowicach prowadzonej przez Fundację im. Brata Alberta. Wracały one do domu z wyjazdu do Węgierskiej Górki organizowanego przez Fundację św. Brata Alberta z Radwanowic. Prezesem organizacji jest ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, działacz społeczny, pisarz, poeta i publicysta, a także członek opozycji antykomunistycznej w czasach PRL.

W sprawie groźnego incydentu na przejeździe w Pisarach Fundacja wydała oświadczenie.

W zdarzeniu brał udział autobus, który wynajęliśmy od zewnętrznej firmy. Kierowca autobusu wjechał na czerwonym świetle na strzeżony przejazd kolejowy w miejscowości Pisary uszkadzając rogatkę. Pierwszym i najważniejszym naszym priorytetem jest bezpieczeństwo naszych uczestników. Na szczęście, nikt nie doznał obrażeń w wyniku tego incydentu. Wszystkie osoby, które podróżowały autobusem są bezpieczne i zdrowe. Pozostajemy w kontakcie z rodzicami uczestników - zapewnia organizacja.

Fundacja im. Brata Alberta poinformowała, że złożyła również zawiadomienie na policję oraz do firmy, od której wynajęty został autobus autobus.

Jest nam bardzo przykro z powodu tego incydentu i zapewniamy, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wyjaśnić zaistniałą - czytamy w oświadczeniu.